La situación en los aeropuertos europeos se recrudece en plena temporada estival. La aerolínea irlandesa, Ryanair, ha lanzado un ultimátum a la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen este domingo, exigiendo una reforma «urgente» del sistema de control aéreo en el espacio comunitario. La compañía ha endurecido su postura hacia el Ejecutivo comunitario mientras la huelga de controladores aéreos en Francia continúa y entra en su cuarto día.

Según la entidad que preside Michael O’Leary, esta huelga ha obligado a la línea aérea a anular más de 400 vuelos, una incidencia que ha afectado a más de 70.000 pasajeros. «Los pasajeros vuelven a ser rehenes de un puñado de controladores aéreos franceses» ha lamentado O’Leary. «Si Ursula von der Leyen no está dispuesta a garantizar la competitividad, no está dispuesta a proteger el mercado único, no está dispuesta a proteger los sobrevuelos durante las huelgas nacionales del ATC, entonces debería dimitir y dejar que alguien más eficaz lleve a cabo la urgente reforma» ha exigido O’Leary este domingo.

La dirección general de aviación francesa (DGAC, por sus siglas en francés) ha pedido la anulación de 40% de los vuelos y ha cifrado en 933 el número de vuelos afectados por la huelga: el 50% en Niza y el 25% en París. Esta situación también ha salpicado a España, por distintas razones. En el aeropuerto de Barajas, los retrasos y colas interminables que experimentó la capital española esta semana, también ha sembrado caos para los pasajeros que transitan durante la temporada estival. Por ello, la empresa ha pedido un refuerzo adicional de personal en los servicios de control aéreo para afrontar las oleadas de viajeros que realizan viajes durante este pico veraniego y «proteger los sobrevuelos durante huelgas nacionales», como lo ocurrido en Francia esta semana.

«Es absolutamente inaceptable que dos o tres controladores aéreos franceses puedan decidir, sin previo aviso, prolongar estas huelgas recreativas y arruinar los planes de viaje de miles de pasajeros europeos y sus familias en uno de los fines de semana más concurridos del año» ha denunciado Ryanair en un comunicado. En el último ejercicio fiscal, el beneficio de Ryanair se desplomó un 16% hasta tocar los 1.610 millones de euros, una caída que O’Leary ha atribuido a la moderación de los precios que aplica la aerolínea a sus vuelos desde el pasado verano.