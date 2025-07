Texas abatida: desaparecidos, muertos y un campamento de verano de niñas arrasado en las inundaciones

Las terribles inundaciones que han golpeado duramente Texas, en Estados Unidos, han dejado un escenario que representa la viva imagen de la desolación. Las riadas han dejado, al menos, más de 50 muertos, muchos de ellos niños, y decenas de desaparecidos. Entre estos últimos se encuentran las menores de un campamento de verano cristiano de niñas, que ha quedado arrasado. Además, la alerta por las inundaciones aún no ha cesado en EEUU, donde continúan con las alarmas encendidas por las predicciones meteorológicas.

La amplia operación de rescate por las lluvias torrenciales se desplegó en Texas el viernes por la noche. El caudal del río Guadalupe subió casi 8 metros en menos de una hora, y la crecida arrasó con coches y casas en una jornada de celebración para Estados Unidos, que vivía su fecha más importante del año, la del 4 de julio. Así, también arrastró muchas de las cabañas veraniegas en las que los estadounidenses pasaban el festivo del Día de la Independencia.

Ahora, decenas de padres se enfrentan a la búsqueda de sus hijos con un panorama muy pesimista. En lo que respecta a las niñas del campamento de verano, eran 27 -en su mayoría de menos de 12 años- las que disfrutaban de las actividades a orillas del río Guadalupe, que necesitó sólo unos minutos para sorprenderlas. Formaban parte de los 750 asistentes a Camp Mystic, a las afueras de Kerrville, localidad ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad de San Antonio.

Los dispositivos de emergencias han logrado rescatar, por el momento, a cerca de 900 personas, y el trabajo continúa para dar con el paradero de todos los afectados.

El despliegue está compuesto por operativos locales, y los apoyos brindados por el Gobierno de Trump se han sumado después, aunque Washington ha explicado que son los rescatistas de Texas quienes mejor conocen el terreno, de ahí que hayan tenido un peso mayor en las operaciones.

Dado el estado de Texas, varios condados del que es el segundo mayor estado del país norteamericano se encuentran en estado de emergencia. Los equipos de salvamento se enfrentan a las complicaciones de trabajar en una zona en la que las carreteras está completamente destruidas y las líneas de telecomunicaciones se han caído. En palabras de Donald Trump, la tragedia que ha arrasado Texas es «estremecedora» y «terrible».

