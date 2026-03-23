Trump anuncia «conversaciones muy productivas» con Irán y pospone el ataque a su infraestructura energética

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que su gobierno lleva manteniendo «durante los últimos días» conversaciones «muy positivas y productivas» con Irán sobre la resolución total de hostilidades en Oriente Medio. «He ordenado al Departamento de Guerra que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso», ha indicado Trump a través de sus redes sociales.

La decisión supone un giro notable en el contexto de la escalada de tensión entre Washington y Teherán, en el que la Casa Blanca había dado este sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a bombardeos contra instalaciones energéticas. Ahora las tensiones se diluyen ante un mensaje en el que Trump anuncia con optimismo una posible paz en Oriente Medio. «Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo», ha dicho Trump.

El propio Trump dio el sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, asegurando que, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país y advirtiendo que habrá «una destrucción total». «Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el Estrecho de Ormuz en 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!», sostuvo.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este lunes de que está «decidida a responder a cualquier amenaza» y ha recalcado que, en caso de que Trump materialice su amenaza, Teherán atacará «las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses», así como «la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista».