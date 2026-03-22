EEUU prepara la invasión de la isla de Jark, el gran depósito del petróleo de la dictadura de los ayatolás de Irán. Un funcionario estadounidense ha confirmado que el ejército estadounidense ha acelerado «el despliegue de miles de infantes de marina y personal de la Armada en Oriente Medio». Altos funcionarios estadounidenses han informado a sus homólogos en Israel y otros países en los últimos días que, al parecer, no hay otra alternativa que Estados Unidos lance una operación militar terrestre para tomar la isla iraní de Jark.

Situada en el golfo Pérsico, la isla de Jark g es el principal centro de exportación de petróleo de Irán, con el 90% de su crudo destinado a China. En los últimos días, se han iniciado conversaciones dentro de la administración estadounidense sobre la posibilidad de ocupar la isla para obligar a la dictadura de los ayatolás de Irán a dejar de bloquear el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Un funcionario estadounidense ha confirmado que «el ejército estadounidense ha acelerado el despliegue de miles de infantes de marina y personal de la Armada en Oriente Medio».

Este despliegue incluye al Grupo de Preparación Anfibia USS Boxer, compuesto por el buque de asalto anfibio USS Boxer —que funciona como portaaviones ligero— junto con los buques de transporte anfibio USS Portland y USS Comstock. Estos tres buques transportan aproximadamente 4500 infantes de marina y personal de combate adicional.

Donald Trump ya ha dado orden de atacar la infraestructura energética iraní. Hace aproximadamente una semana y media, Estados Unidos atacó objetivos militares en la isla de Jark, tras lo cual el presidente de EEUU Donald Trump explicó en redes sociales: «Hemos destruido todos los objetivos militares en la isla». El presidente de EEUU añadió que en ese momento había decidido no desmantelar toda la infraestructura petrolera de la isla, pero advirtió: «Si Irán obstaculiza la navegación en el estrecho de Ormuz, lo reconsideraré».

El sábado pasado, Trump amenazó a la dictadura de los ayatolás de Irán, afirmando que si no se levanta el bloqueo del estrecho, atacará las centrales eléctricas iraníes. Las palabras del presidente de EEUU Donald Trump de «aniquilar» las centrales eléctricas iraníes encendieron una ola de alarmas en la región, y Teherán afirmó que respondería de la misma manera. Los países del Golfo, exportadores de petróleo, declararon que las represalias iraníes podrían poner en mayor peligro la economía mundial.

Trump lanzó su amenaza en una publicación en redes sociales el sábado por la noche, afirmando que si los ayatolás de Irán no reabren completamente el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo, Estados Unidos actuará en un plazo de 48 horas. La dictadura de los ayatolás de Irán argumentó que la amenaza estadounidense plantea problemas de derecho internacional que prohíben atacar infraestructura civil.

Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas advirtió el domingo sobre la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos de largo alcance que podrían impactar gran parte de Europa. El representante de EEUU ante la ONU se ha pronunciado días después de que los ayatolás de la dictadura de Irán realizaran uno de sus lanzamientos de misiles más lejanos registrados, contra Diego García, una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el océano Índico.