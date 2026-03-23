El Ibex 35 se desploma un 1,8% en la apertura por el enquistamiento de la guerra de Irán
El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, 23 de marzo de 2026, con una importante caída del 1,8%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 16.410,85 puntos, por debajo de la barrera de los 16.500 enteros. El principal índice español sigue sufriendo los efectos de la guerra de Irán, que está arrastrando a las Bolsas internacionales a grandes retrocesos. Un pesimismo que se contagia a las materias primas, pues el oro cae con fuerza desde el inicio de la jornada.
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La guerra entre EEUU, Israel e Irán cumple casi un mes con nuevos bombardeos israelíes en Teherán y respuestas iraníes que elevan el conteo de víctimas por encima de los 1.500. El presidente Trump ha advertido de «consecuencias irreversibles» si Irán sigue bloqueando Ormuz.
Mientras tanto, los precios de la gasolina superan los 3 euros por litro en España por el caos en el suministro global de petróleo. En ese contexto, España se ha visto obligada a repatriar a sus 4.200 ciudadanos varados y la UE debate sanciones ante el riesgo de recesión. Por su parte, Netanyahu está prometiendo una «victoria total» en Líbano, donde Hezbolá resiste pese a miles de bajas.
No obstante, lo que más está preocupando a los mercados son las amenazas de Donald Trump con atacar las instalaciones energéticas iraníes si Teherán no facilita el tráfico en el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas que está a punto de acabar.
«En caso de un ataque a las centrales eléctricas, Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, al tiempo que atacaremos la infraestructura económica, industrial y energética de la que EEUU es accionista», ha contestado la Guardia Revolucionaria de Irán.
Por todo ello, no es de extrañar que los mercados en todo el mundo estén reaccionando a la baja. El conflicto se enquista y contagia a todas las Bolsas, incluido el propio Ibex 35.