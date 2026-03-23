El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, 23 de marzo de 2026, con una importante caída del 1,8%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 16.410,85 puntos, por debajo de la barrera de los 16.500 enteros. El principal índice español sigue sufriendo los efectos de la guerra de Irán, que está arrastrando a las Bolsas internacionales a grandes retrocesos. Un pesimismo que se contagia a las materias primas, pues el oro cae con fuerza desde el inicio de la jornada.

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