Última hora de la guerra de Irán en directo | Ataques de EEUU e Israel, situación del estrecho de Ormuz y precio del petróleo hoy
El conflicto ya ha trascendido las fronteras iraníes y se ha extendido con fuerza a Líbano
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero con bombardeos sorpresa sobre territorio iraní, continúa a finales de marzo en una fase de máxima intensidad y sin señales claras de desescalada. Washington y Tel Aviv mantienen su objetivo de debilitar la capacidad militar de Teherán, especialmente su programa de misiles y su industria nuclear, mientras Irán responde con ataques constantes con drones y proyectiles contra Israel y bases estadounidenses en la región.
El conflicto ya ha trascendido las fronteras iraníes y se ha extendido con fuerza a Líbano, donde Israel ha desplegado decenas de miles de soldados en su ofensiva contra Hezbolá, provocando cientos de muertos y más de un millón de desplazados. A nivel global, la tensión se concentra también en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte de petróleo y gas, que permanece parcialmente bloqueado, generando incertidumbre en los mercados y un pulso político entre Estados Unidos y sus aliados sobre quién debe garantizar la seguridad en la zona.
En este contexto, líderes internacionales advierten de que se entra en una “fase decisiva” del conflicto, con el riesgo creciente de operaciones terrestres dentro de Irán y una escalada aún mayor. Mientras tanto, la Unión Europea y otros actores internacionales intensifican la presión diplomática para lograr un alto el fuego que evite que la crisis humanitaria y económica alcance niveles aún más críticos en las próximas semanas.
Claves del conflicto:
- Guerra iniciada el 28 de febrero con bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán
- Objetivo: debilitar el programa militar y nuclear iraní
- Respuesta de Irán con misiles y drones contra Israel y bases aliadas
- Escalada en Líbano con ofensiva israelí contra Hezbolá
- Más de un millón de desplazados y cientos de víctimas
- Estrecho de Ormuz semibloqueado y tensión en los mercados energéticos
- Riesgo de nuevas fases con operaciones terrestres
- Presión internacional para un alto el fuego y salida diplomática
El precio del petróleo se desploma un 10% tras el anuncio de Trump de que pospone los ataques a Irán
El anuncio del presidente estadounidense ha provocado que el precio del petróleo se desplome un 10% y baje de los 100 dólares, mientras el Ibex, que caía el 2,5%, sube el 1,5%.
Trump pospone su ultimátum a Irán 5 días
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pospuesto todos los ataques que EEUU tenía previstos contra las centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes.
«Me complace informar que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso. ¡Gracias por su atención!», ha señalado Trump en su red social Truth.
Rusia dice que Irán reabrirá el estrecho de Ormuz en cuanto acabe la agresión de EEUU
Rusia pronosticó este lunes que las autoridades iraníes reabrirán el estrecho de Ormuz tan pronto como termine el conflicto, por lo que llamó a poner fin a «la agresión de EEUU e Israel».
«Tan pronto como termine la guerra (en Irán), la situación en el estrecho de Ormuz también se normalizará», afirma el viceministro de Exteriores ruso, Andréi Rudenko.
Israel eleva a más de 4.700 los heridos desde el inicio de la ofensiva contra Irán
El Ministerio de Salud de Israel ha confirmado este lunes que se han registrado 4.713 heridos en el país desde el inicio de la guerra en Irán, de los cuales 123 siguen hospitalizados.
Según el balance oficial, han requerido atención hospitalaria casi 5.000 personas en Israel como consecuencia de los ataques iraníes en represalia por la ofensiva lanzada de forma conjunta con Estados Unidos el pasado 28 de febrero.
Del total, 123 siguen hospitalizados, de los cuales 15 revisten de gravedad y 27 son heridos leves, mientras el resto sufre heridas muy leves.
India ampliará en 6,5 millones de toneladas sus reservas de crudo ante la crisis en Ormuz
El primer ministro de la India, Narendra Modi, anuncia que el país trabaja para aumentar en más de 6,5 millones de toneladas sus reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a la incertidumbre global provocada por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo en Ormuz.
El Ibex 35 se desploma un 1,8%
El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, 23 de marzo de 2026, con una importante caída del 1,8%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 16.410,85 puntos, por debajo de la barrera de los 16.500 enteros. El principal índice español sigue sufriendo los efectos de la guerra de Irán, que está arrastrando a las Bolsas internacionales a grandes retrocesos. Un pesimismo que se contagia a las materias primas, pues el oro cae con fuerza desde el inicio de la jornada.
Rusia pide apostar por la «vía política y diplomática» ante el ultimátum de Trump
El Kremlin emplaza a conducir las relaciones entre Estados Unidos e Irán mediante la diplomacia tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha advertido con destruir las centrales eléctricas iraníes, si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz antes de mañana por la noche.
El apagón de internet en Irán lleva ya 24 días
El apagón de internet que está viviendo Irán ya suma 24 días y ha superado las 552 horas, según la plataforma NetBlocks. Se trata de uno de los episodios más graves y prolongados registrados en el país.
El Kospi surcoreano se hunde cerca del 6,5% en medio de la inestabilidad en Oriente Próximo
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 6,49% en el cierre de este lunes, tras el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la posterior amenaza de Irán sobre el cierre completo del estrecho de Ormuz.
El indicador cayó 375,45 puntos, hasta situarse en las 5.405,75 unidades, en medio de la volatilidad extrema que ha experimentado desde el estallido del conflicto a finales de febrero.
Israel detecta un ataque con misiles balísticos procedentes de Irán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detectado un nuevo ataque con misiles balísticos desde Irán. Las sirenas volverán a sonar en la zona de Jerusalén y en el sur de Israel en los próximos minutos.
China pide el «cese inmediato» de todas las operaciones militares en Irán
El Gobierno de China ha reiterado el «firme llamamiento» de Pekín a todas las partes para que «cesen inmediatamente las operaciones militares, vuelvan al diálogo y las negociaciones, y eviten que continúe esta guerra, que nunca debió haber empezado».
En este sentido, ha hecho hincapié en que «China mantiene comunicación con todas las partes relevantes sobre la situación actual y sigue comprometida con promover una reducción de las tensiones», según ha informado el diario chino ‘Global Times’.
Un muerto israelí por fuego amigo cerca de la frontera con Líbano
El ejército israelí ha concluido este lunes que la muerte ayer domingo de un hombre israelí en la zona de Misgav Am, cerca de la frontera con Líbano, se debe a fuego amigo.
מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא בתחקור הירי לעבר משגב עם בו נהרג עופר (פושקו) מוסקוביץ: ״מדובר באירוע קשה מאוד, עופר (פושקו) מוסקוביץ נהרג מאש כוחותינו תוך מערכה שכל תכליתה היא הגנה על האזרחים״
אתמול , עופר (פושקו) מוסקוביץ נהרג כתוצאה מירי במרחב משגב עם.
בשעות הערב, התקיים…
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 23, 2026
El Ministerio de Exteriores de Israel carga contra Pedro Sánchez
«Pedro Sánchez, el régimen de los mulás de Irán te lo agradece poniendo tus palabras en los misiles que dispara contra civiles en Israel y el mundo árabe. ¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles? Tenga en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles», señalan en un mensaje publicado en X.
Un vídeo compartido por el aparato de propaganda de la Guardia Revolucionaria muestra un misil en el que es colocada una pegatina en la que aparece una imagen de Sánchez y la frase «Esta guerra, no sólo es ilegal, sino también inhumana, gracias, primer ministro».
🇪🇸 Pedro Sánchez – Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.
How does it feel knowing your face & words are on these missiles?
Keep in mind that Europe – including Spain – is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026
China advierte del riesgo de entrar en un «círculo vicioso» ante la posibilidad de que la guerra se intensifique aún más
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, pide a todas las partes implicadas en el conflicto que pongan fin a las operaciones militares para evitar un «círculo vicioso» y vuelvan a la mesa de negociaciones.
Además, China lamenta que la guerra nunca debería haber empezado y advierte que «si las hostilidades continúan escalando y la situación se deteriora aún más, toda la región se verá sumida en el caos».
EEUU desplegará en Oriente Medio un tercer portaaviones
La cadena norteamericana Fox News ha anunciado que Estados Unidos va a desplegar un tercer portaaviones en Oriente Medio. Según la Armada de los Estados Unidos, el USS George H.W. Bush completó su entrenamiento previo al despliegue el jueves. El Instituto Naval de los Estados Unidos informa que el portaaviones, sus buques de guerra de escolta y su ala aérea «concluyeron el ejercicio de entrenamiento de unidad compuesta que todos los grupos de ataque de portaaviones deben realizar antes de obtener la certificación para misiones nacionales».
Irán se desvincula del ataque con misiles contra la base de Diego García y habla de «falsa bandera» de Israel
El Gobierno de Irán se ha desvinculado este lunes del supuesto ataque con misiles balísticos intercontinentales contra la base británico-estadounidense de Diego García, en el océano Índico, y ha apuntado a una «falsa bandera» que «incluso el secretario general de la OTAN se niega a respaldar», después de que Mark Rutte afirmara en una entrevista que «no puede confirmar» que Teherán lanzara este tipo de proyectiles.
«Que incluso el secretario general de la OTAN, quien es sabido que presiona a miembros de la Alianza para apaciguar a Estados Unidos y apoyar su guerra ilegal contra Irán, se niegue a respaldar la más reciente desinformación de Israel dice mucho: el mundo está agotado de estas desgastadas y desacreditadas cabeceras de ‘falsa bandera'», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje en sus redes sociales.
EEUU destruye una fábrica de drones iraníes
Un ataque del Ejército estadounidense ha destruido una fábrica de aviones no tripulados en Irán. Según el Comando Central (CENTCOM), el objetivo fue una planta dedicada a producir motores para drones de ataque y componentes de aeronaves de la Guardia Revolucionaria.
Las Bolsas europeas amanecen con un desplome cercano al 2%, incluido el Ibex
Las Bolsas europeas amanecen con un desplome cercano al 2%, incluido el Ibex 35, y el Brent rebota hasta los 109 dólares ante la falta de expectativas para un final del cierre de Ormuz.
Irán amenaza con desplegar minas navales en todo el golfo Pérsico si se produce una invasión terrestre
El Consejo de Defensa de Irán ha amenazado este lunes con desplegar minas navales en todo el golfo Pérsico si se produce una invasión terrestre. «Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o las islas de Irán conllevará, naturalmente y de acuerdo con la práctica militar establecida, el minado de todas las rutas de acceso en el golfo Pérsico y a lo largo de las costas», han afirmado en un comunicado.
Mueren doce personas en bombardeos contra Jorramabad y Tabriz en plena ofensiva de EEUU e Israel contra Irán
Al menos seis personas han muerto y cerca de 50 han resultado heridas en nuevos bombardeos contra las ciudades iraníes de Jorramabad y Tabriz, según han confirmado las autoridades, en plena ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero en medio de las conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.
El vicegobernador de Lorestán (oeste) ha indicado que seis personas han muerto y 43 han resultado heridas a causa de varios ataques contra «numerosos edificios residenciales» en la ciudad de Jorramabad. «Cuatro edificios residenciales han quedado destruidos en este ataque y numerosas casas han sufrido daños», ha manifestado.
El hijo del sah pide a EEUU e Israel que respeten la infraestructura civil iraní ante el ultimátum de Trump a Irán
El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví, ha pedido este domingo a Estados Unidos y a Israel que «continúen atacando al régimen» iraní y a «su aparato represivo», pero que lo hagan «respetando la infraestructura civil que los iraníes necesitarán para reconstruir» el país, a pocas horas de que se agoten los dos días que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, hacer frente a ataques a las centrales eléctricas.
Los Servicios de Inteligencia iraníes anuncian la detención de «25 soldados estadounidenses-sionistas»
El Ministerio de Inteligencia iraní ha anunciado este domingo la detención de «25 soldados estadounidenses-sionistas», de los cuales 15 han sido puestos a disposición judicial, en el marco de las operaciones de contrainteligencia llevadas a cabo por Teherán en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.
«Con base en información de primera mano y en las medidas operativas y de inteligencia de los Soldados Desconocidos del Imam Zaman (agentes de Inteligencia) en las provincias de Markazi y Golestán, se ha detenido a 25 soldados sionistas y 15 han sido puestos a disposición judicial», ha anunciado la cartera en un comunicado difundido por la agencia semioficial iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que en el resto del texto alude a los arrestados como «estadounidenses-sionistas».
La radiotelevisión iraní acusa a EEUU e Israel de la muerte de un trabajador por un ataque en Bandar Abbas (sur)
Al menos un trabajador de la compañía de Radiodifusión del Golfo Pérsico, perteneciente a la Radiotelevisión Pública de Irán (IRIB), ha muerto en la madrugada de este lunes y otra ha resultado herida fruto de un ataque contra un transmisor de onda media en la ciudad iraní de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz.
«El transmisor AM de 100 kilovatios de la Compañía Central de Radiodifusión del Golfo Pérsico ha sido atacado por el Ejército terrorista sionista-estadounidense», ha informado la propia IRIB en redes sociales, responsabilizando así a Israel y Estados Unidos.
Arabia Saudí detecta dos misiles balísticos
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita ha informado de la detección de dos misiles balísticos entrantes. «Se lanzaron dos misiles balísticos hacia la región de Riad; uno fue interceptado y el otro cayó en una zona deshabitada», comunicó.
La AIE tilda de «muy grave» la crisis energética actual y asegura que «ningún país será inmune» a sus efectos
El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha tachado de «muy grave» este lunes la crisis energética actual, enmarcada en el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas de Oriente Próximo, al tiempo que ha augurado que «ningún país» será «inmune» a sus efectos, por lo que ha abogado por un «esfuerzo global» de todos los países para abordarla conjuntamente.
«La situación es muy grave», ha lamentado Birol en una acto celebrado en el Club Nacional de Prensa de Canberra, capital de Australia, agregando que el actual contexto de crisis ha superado a las dos petroleras registradas durante la década de los 70 (1973 y 1979), en la medida en que entonces, en cada una de ellas, se perdían «unos cinco millones de barriles al día», mientras «hoy se han perdido 11 millones de barriles por día», esto es, «más que durante las dos mayores crisis del petróleo juntas».
Misiles iraníes con fotos de Pedro Sánchez
La agencia de noticias oficial de los ayatolás, Mehr News, y la agencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Tasnim News, han difundido este domingo una foto de Pedro Sánchez en las pegatinas que han colocado en los misiles con los que atacarán Israel: «Por supuesto, esta guerra no sólo es ilegal, sino que también es inhumana. Gracias, primer ministro», como se refieren al presidente español fuera de nuestras fronteras. Estas dos agencias han difundido estas imágenes a través de su canal de Telegram en redes sociales.
Israel prevé «varias semanas de combates» contra Irán y Hezbolá
Israel prevé varias semanas más de «combates» contra Irán y el movimiento islamista proiraní libanés Hezbolá, declaró este domingo el general de brigada Effie Defrin.
Israel activa su sistema de defensa ante nueva ola de «misiles lanzados desde Irán»
El Ejército israelí reportó este lunes que sus sistemas de defensa fueron activados para interceptar una nueva ola de ataques «con misiles lanzados desde Irán hacia los territorios del Estado de Israel», a través de su cuenta oficial de Telegram.
Sube el petróleo y caen las bolsas asiáticas
Los precios del petróleo han subido este lunes en el comercio asiático, donde las bolsas se han desplomado en toda la región tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de petróleo, subió 1,66% a 99,86 dólares. El de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subió 0,7% a 112,98 dólares.
La Guardia Revolucionaria de Irán promete «responder» ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas
La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este lunes que está «decidida a responder a cualquier amenaza» ante el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con atacar las instalaciones energéticas iraníes de no facilitar Teherán el tráfico en el estrecho de Ormuz, en un plazo de 48 horas que encara ya sus últimos momentos.
«En caso de un ataque a las centrales eléctricas, Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, al tiempo que atacaremos la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista», ha afirmado un portavoz del organismo militar en un comunicado difundido por la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
EEUU pide a sus ciudadanos «en todo el mundo» que «extremen las precauciones», en especial en Oriente Próximo
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a «los estadounidenses en todo el mundo» que «extremen las precauciones», especialmente aquellos que se encuentren en Oriente Próximo, ante la crisis regional marcada por la ofensiva lanzada por la Administración de Donald Trump junto a Israel contra Irán, la invasión israelí de Líbano y las hostilidades levantadas en Irak, fruto de las anteriores.
«El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Próximo, extremar las precauciones», ha indicado el Departamento de Estado en una «advertencia mundial» para sus nacionales difundida en su web.
Irán pide a la ONU que los Estados actúen para «poner fin» a las «violaciones graves» de EEUU e Israel
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha solicitado este domingo en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la colaboración de todos los Estados para «poner fin» a las «violaciones graves» del Derecho Internacional cometidas por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático, acusando en concreto los bombardeos en sus instalaciones nucleares.
España condena las acciones de Israel para destruir puentes en Líbano
El Gobierno ha expresado «su más rotunda condena» tras el anuncio de Israel para destruir «inmediatamente» los puentes sobre el río Litani que sirven como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, así como de las viviendas de población civil libanesa en aldeas limítrofes, al entender que «supone una flagrante y premeditada violación del Derecho Internacional Humanitario».
Última hora del conflicto Irán-Israel-EEUU del 23 de marzo 2026
La guerra entre EEUU, Israel e Irán cumple casi un mes con nuevos bombardeos israelíes en Teherán y respuestas iraníes que elevan el conteo de víctimas por encima de los 1.500. Trump advierte de «consecuencias irreversibles» si Irán bloquea Ormuz, mientras los precios de la gasolina superan los 3 euros/litro en España por el caos en el suministro global de petróleo. España acelera la repatriación de sus 4.200 ciudadanos varados y la UE debate sanciones ante el riesgo de recesión. Netanyahu promete «victoria total» en Líbano, donde Hezbolá resiste pese a miles de bajas.
Corea del Sur insta a Irán a garantizar la seguridad en Ormuz
El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, pide a las autoridades iraníes que garanticen la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz, ante la creciente preocupación por el impacto económico de la escalada del conflicto.