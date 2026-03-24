Guerra de Irán, EEUU e Israel en directo hoy, 24 de marzo | Ataques, estrecho de Ormuz, declaraciones de Trump, bolsas y última hora
El conflicto ya ha trascendido las fronteras iraníes y se ha extendido con fuerza a Líbano
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero con bombardeos sorpresa sobre territorio iraní, continúa a finales de marzo en una fase de máxima intensidad y sin señales claras de desescalada. Washington y Tel Aviv mantienen su objetivo de debilitar la capacidad militar de Teherán, especialmente su programa de misiles y su industria nuclear, mientras Irán responde con ataques constantes con drones y proyectiles contra Israel y bases estadounidenses en la región.
El conflicto ya ha trascendido las fronteras iraníes y se ha extendido con fuerza a Líbano, donde Israel ha desplegado decenas de miles de soldados en su ofensiva contra Hezbolá, provocando cientos de muertos y más de un millón de desplazados. A nivel global, la tensión se concentra también en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte de petróleo y gas, que permanece parcialmente bloqueado, generando incertidumbre en los mercados y un pulso político entre Estados Unidos y sus aliados sobre quién debe garantizar la seguridad en la zona.
En este contexto, líderes internacionales advierten de que se entra en una «fase decisiva» del conflicto, con el riesgo creciente de operaciones terrestres dentro de Irán y una escalada aún mayor. Mientras tanto, la Unión Europea y otros actores internacionales intensifican la presión diplomática para lograr un alto el fuego que evite que la crisis humanitaria y económica alcance niveles aún más críticos en las próximas semanas.
Claves del conflicto:
- Guerra iniciada el 28 de febrero con bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán
- Objetivo: debilitar el programa militar y nuclear iraní
- Respuesta de Irán con misiles y drones contra Israel y bases aliadas
- Escalada en Líbano con ofensiva israelí contra Hezbolá
- Más de un millón de desplazados y cientos de víctimas
- Estrecho de Ormuz semibloqueado y tensión en los mercados energéticos
- Riesgo de nuevas fases con operaciones terrestres
- Presión internacional para un alto el fuego y salida diplomática
Von der Leyen insta a Irán a «cesar sus amenazas»
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado este martes que «es hora de sentarse a la mesa de negociaciones y poner fin a las hostilidades» en la guerra abierta entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos e Israel desde que estos lanzaran una ofensiva por sorpresa el 28 de febrero, si bien ha instado a Irán a «cesar inmediatamente sus amenazas» en un conflicto que ha afectado al suministro mundial del petróleo por el drástico descenso del tráfico en el estrecho de Ormuz.
Atacadas dos instalaciones energéticas en el centro y suroeste de Irán
Dos infraestructuras energéticas de Irán, ubicadas en Isfahán, en el centro del país, y Jorramshar, en el suroeste, han registrado daños este lunes en una nueva oleada de ataques enmarcada en la ofensiva perpetrada por Israel y Estados Unidos desde el pasado 28 de febrero.
Human Rights Watch denuncia como posible crimen de guerra el ataque de Irán a dos buques civiles en Ormuz
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que al menos dos buques mercantes civiles habrían sido «deliberadamente» atacados por el Ejército iraní el pasado 11 de marzo en la zona del estrecho de Ormuz, lo que constituiría un crimen de guerra.
Irán descarta minar el golfo Pérsico
Las Fuerzas Armadas iraníes han descartado este lunes la posibilidad de desplegar minas en el golfo Pérsico porque consideran que llevan la iniciativa y que controlan el estrecho de Ormuz.
«La República Islámica de Irán tiene la iniciativa en la región del golfo Pérsico y las aguas territoriales de Omán con total autoridad y conrola el estrecho de Ormuz de forma inteligente y potente», ha resaltado el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari.
Por tanto, «ante el dominio y la capacidad suficientes» de Irán, «no hay necesidad de colocar minas en el golfo Pérsico». «Vamos a recurrir a todos los medios necesarios para garantizar la seguridad», ha remachado en una declaración recogida por la cadena pública IRIB.
Kuwait tiene daños en líneas eléctricas por los escombros de intercepciones
El Ministerio de Electricidad de Kuwait indica que siete líneas de transmisión eléctrica están fuera de servicio debido a los daños causados por la caída de escombros procedentes de intercepciones.
Israel bombardea de nuevo la capital de Líbano
Las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado este lunes de nuevo los barrios del sur Beirut, considerado bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá, sin que por el momento haya constancia de víctimas.
En un primer ataque, Israel ha bombardeado el barrio de Bir Abed. Después ha atacado Burj el Brajné y por último ha lanzado bombas sobre el barrio de Haret Hreik, informa el diario libanés L’Orient-Le Jour.
Vance y Netanyahu hablan por teléfono para negociar un alto el fuego con Irán
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha hablado este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En la conversación, ambos líderes conversaron sobre avanzar para abrir un canal de negociaciones con Irán. Analizaron también los elementos clave que podrían formar parte de un pacto destinado a poner fin al conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, según un periodista de Axios.
Netanyahu asegura que cualquier acuerdo entre EEUU e Irán tendrá en cuenta los «intereses» de Israel
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha asegurado este lunes que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán tendrá en cuenta los «intereses vitales» de Israel. «El presidente Trump cree que hay opciones de aprovechar los grandes logros de las FDI –Fuerzas de Defensa de Israel– y de las fuerzas militares estadounidenses para hacer realidad los objetivos de la guerra en un acuerdo, un acuerdo que incluya nuestros intereses vitales», ha afirmado en un discurso publicado en redes sociales.
Reino Unido convoca al embajador de Irán por espionaje contra dos iraníes residentes en Londres
Reino Unido ha convocado este lunes al embajador de Irán en Londres, Alí Musavi, tras la presentación de cargos contra dos ciudadanos iraníes, uno de ellos también de nacionalidad británica, por presunto espionaje para el país centroasiático. Yvette Cooper, ministra de Exteriores británica, ha ordenado la convocatoria del diplomático, aunque el encargado de la cartera sobre asuntos de Oriente Próximo, Hamish Falconer, ha sido quien ha recibido a Musavi, en protesta por las presuntas «acciones imprudentes y desestabilizadoras» de Teherán en Reino Unido.
China limita el precio de los combustibles ante la escalada por el conflicto de Irán
El Gobierno de China ha impuesto un límite temporal al precio de la gasolina y el diésel en su mercado interno ante la escalada de los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra de Irán. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) ha informado este lunes de que las medidas se han adoptado para evitar que los ciudadanos tengan que afrontar las consecuencias de la crisis energética y mitigar así el impacto de las fluctuaciones de precios.
Rusia se ofrece a mediar en el conflicto de Irán «sin doble rasero»
Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha ofrecido este lunes la disposición de Moscú para mediar «sin doble rasero» en el conflicto de Irán. Lavrov ha reafirmado «la disposición de Rusia a proporcionar ayuda integral para resolver los conflictos existentes en Oriente Próximo por vías pacíficas, teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados de la región y sin doble rasero».
Emiratos intercepta siete misiles y 16 drones lanzados desde Irán
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado que ha interceptado este viernes siete misiles balísticos y 16 drones lanzados desde Irán. Las autoridades emiratíes han elevado a más de 2.150 los ataques lanzados por la dictadura de los ayatolás desde el inicio del conflicto contra su territorio.
«Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas antiaéreas de Emiratos Árabes Unidos han interceptado 352 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.789 vehículos aéreos no tripulados», ha confirmado el Ministerio de Defensa emiratí. Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Irán niega negociaciones con EEUU y atribuye el anuncio de Trump a un intento de manipular el precio del petróleo
El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha negado que haya ninguna negociación con Estados Unidos y ha atribuido el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la inminencia de un acuerdo con Teherán.
El Papa León XIV: «Los aviones deberían ser siempre portadores de paz, nunca de guerra»
El Papa León XIV ha pedido que los aviones sean «siempre portadores de paz» y «nunca de guerra», durante una audiencia a los directivos y personal de ITA Airways, la aerolínea nacional italiana que acompaña a los Papas en sus viajes internacionales.
Omán asegura que «trabaja intensamente» para lograr un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz
Omán ha asegurado que «trabaja intensamente» para lograr un acuerdo que garantice el paso de buques a través del estrecho de Ormuz y ha alertado de las consecuencias de la continuación de una guerra que «no es culpa» de Irán.
Bruselas insta a los países de la UE a iniciar el llenado de reservas de gas
La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembro que inicien de forma coordinada la temporada de llenado de gas y los preparativos de cara al próximo invierno ante la volatilidad de los mercados energéticos derivada del conflicto en Oriente Próximo.
Merz aplaude la decisión de Trump de posponer su ultimátum
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha aplaudido este lunes la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer cinco días su ultimátum a Irán para atacar instalaciones energéticas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha ofrecido la «ayuda» de Berlín para posibles canales de comunicación.
El OIEA pide respetar la integridad física de las centrales nucleares tras «preocupante» situación en Irán
El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha reiterado este lunes que ninguna acción debe poner en riesgo la integridad física y seguridad de las centrales nucleares o de su personal tras «informaciones» preocupantes sobre la actividad militar cerca de la central nuclear iraní de Bushehr, construida por Moscú.
«Tras las recientes informaciones preocupantes sobre actividad militar cerca de la central nuclear de Bushehr, en funcionamiento en Irán, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha mantenido una conversación telefónica y recibido información actualizada del director general de Rosatom, (Alexei) Lijachev», ha indicado la agencia de la ONU en un mensaje difundido en redes sociales.
Reino Unido da la bienvenida a posibles contactos entre EEUU e Irán: «Ormuz necesita ser reabierto»
Reino Unido ha dado este lunes la bienvenida a los posibles contactos anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Estados Unidos e Irán, recalcando que una «resolución rápida» del conflicto está en el interés de toda la comunidad internacional, tras insistir en que el estrecho de Ormuz «necesita ser reabierto».
«Cualquier informe sobre conversaciones productivas es bienvenido. Siempre hemos dicho que una resolución rápida de la guerra está en el interés global y que, en particular, el estrecho de Ormuz necesita ser reabierto», ha indicado un portavoz de Downing Street en declaraciones recogidas por el diario británico ‘The Guardian’ sobre unos contactos que ha desvelado Trump pero que de momento Irán no confirma.
Dos petroleros indios navegan a través del estrecho de Ormuz
Dos buques petroleros con bandera india han navegado a través del estrecho de Ormuz este lunes, pero el grueso del tráfico se mantiene bloqueado dentro del paso marítimo, con cientos de barcos atrapados en el golfo Pérsico.
Una agencia iraní desmiente el comunicado de Trump
La agencia iraní Mehr ha desmentido el comunicado de Donald Trump, señalando que no ha existido un «diálogo» entre Teherán y Washington, ni directo ni por intermediarios.
Israel anuncia una nueva oleada de ataques en Teherán
El ejército israelí acaba de anunciar una nueva oleada de ataques contra la capital de Irán, Teherán.
חיל-האוויר החל לפני זמן קצר בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.
— Israeli Air Force (@IAFsite) March 23, 2026
Omán asegura que «trabaja intensamente» para lograr un acuerdo que garantice la reapertura del estrecho de Ormuz
El Gobierno de Omán ha asegurado este lunes que «trabaja intensamente» para lograr un acuerdo que garantice el paso de buques a través del estrecho de Ormuz y ha alertado de las consecuencias de la continuación de una guerra que «no es culpa» de Irán, que ha respondido limitando el tránsito naval en la citada vía ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.
«Omán está trabajando intensamente para establecer acuerdos de paso seguro en el estrecho de Ormuz», ha dicho el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaid, en un mensaje en sus redes sociales, donde ha subrayado que «independientemente de la opinión que se tenga sobre Irán, esta guerra no es culpa suya».
Kallas explora con el ministro de Exteriores de Irán «vías diplomáticas» para una desescalada en Oriente Próximo
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha explorado en una llamada con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, «vías diplomáticas» para una desescalada en Oriente Próximo, región inmersa en una guerra tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán del pasado 28 de febrero.
Así lo ha desvelado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, que ha detallado que la jefa de la diplomacia europea mantuvo ese domingo llamadas con sus homólogos de Turquía, Qatar y Corea del Sur sobre la situación en Oriente Próximo, y que también habló con el ministro de Exteriores de Irán.
Rusia traslada a EEUU el riesgo que supone atacar centrales nucleares en Irán
Rusia ha señalado este lunes que ha trasladado a Estados Unidos el riesgo que entraña atacar centrales nucleares en Irán tras el bombardeo al centro de enriquecimiento de uranio en la provincia de Natanz y al complejo nuclear de Bushehr.
«Ciertamente estamos trasladando señales relevantes a la parte estadounidense», ha indicado el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, tras los recientes ataques estadounidenses y el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar este tipo de infraestructuras.
Bruselas moviliza ayuda de emergencia para 100.000 hogares y unidades médicas ante la crisis en Líbano
La Comisión Europea ha movilizado financiación extra de sus fondos destinados a atender emergencias urgentes sobre el terreno para tratar de paliar las consecuencias de la escalada de la violencia en Líbano y el desplazamiento multitudinario de su población por los ataques de Israel en el sur del país, reforzando la ayuda con nuevas unidades médicas y asistencia directa a 100.000 hogares vulnerables.
Así lo ha anunciado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que ha detallado que, además de los 100 millones de euros en ayuda humanitaria anunciados la semana pasada, la UE también está reconduciendo fondos de su paquete de apoyo financiero de 1.000 millones de euros para el periodo 2024-2027 «con el fin de atender las necesidades más urgentes sobre el terreno».
Japón niega haberse comprometido con EEUU a enviar buques a Oriente Próximo en plena ofensiva contra Irán
El Gobierno de Japón ha negado este lunes haberse comprometido con Estados Unidos a enviar buques a zonas de Oriente Próximo a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero y ha dejado de momento unos 1.500 muertos en territorio iraní.
El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, ha arremetido durante una rueda de prensa contra las palabras del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, que había asegurado que Tokio ya se había comprometido a ello, según informaciones recogidas por el diario The Japan Times. «Eso no es verdad», ha recalcado Kihara, en relación con las declaraciones dadas por el propio Waltz a la cadena de televisión CBS.
Corea del Sur insta a Irán a garantizar la seguridad en Ormuz
El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, pide a las autoridades iraníes que garanticen la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz, ante la creciente preocupación por el impacto económico de la escalada del conflicto.
El precio del petróleo se desploma un 10% tras el anuncio de Trump de que pospone los ataques a Irán
El anuncio del presidente estadounidense ha provocado que el precio del petróleo se desplome un 10% y baje de los 100 dólares, mientras el Ibex, que caía el 2,5%, sube el 1,5%.
Trump pospone su ultimátum a Irán 5 días
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pospuesto todos los ataques que EEUU tenía previstos contra las centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes.
«Me complace informar que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso. ¡Gracias por su atención!», ha señalado Trump en su red social Truth.
Rusia dice que Irán reabrirá el estrecho de Ormuz en cuanto acabe la agresión de EEUU
Rusia pronosticó este lunes que las autoridades iraníes reabrirán el estrecho de Ormuz tan pronto como termine el conflicto, por lo que llamó a poner fin a «la agresión de EEUU e Israel».
«Tan pronto como termine la guerra (en Irán), la situación en el estrecho de Ormuz también se normalizará», afirma el viceministro de Exteriores ruso, Andréi Rudenko.
Israel eleva a más de 4.700 los heridos desde el inicio de la ofensiva contra Irán
El Ministerio de Salud de Israel ha confirmado este lunes que se han registrado 4.713 heridos en el país desde el inicio de la guerra en Irán, de los cuales 123 siguen hospitalizados.
Según el balance oficial, han requerido atención hospitalaria casi 5.000 personas en Israel como consecuencia de los ataques iraníes en represalia por la ofensiva lanzada de forma conjunta con Estados Unidos el pasado 28 de febrero.
Del total, 123 siguen hospitalizados, de los cuales 15 revisten de gravedad y 27 son heridos leves, mientras el resto sufre heridas muy leves.
India ampliará en 6,5 millones de toneladas sus reservas de crudo ante la crisis en Ormuz
El primer ministro de la India, Narendra Modi, anuncia que el país trabaja para aumentar en más de 6,5 millones de toneladas sus reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a la incertidumbre global provocada por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo en Ormuz.
El Ibex 35 se desploma un 1,8%
El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, 23 de marzo de 2026, con una importante caída del 1,8%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 16.410,85 puntos, por debajo de la barrera de los 16.500 enteros. El principal índice español sigue sufriendo los efectos de la guerra de Irán, que está arrastrando a las Bolsas internacionales a grandes retrocesos. Un pesimismo que se contagia a las materias primas, pues el oro cae con fuerza desde el inicio de la jornada.
Rusia pide apostar por la «vía política y diplomática» ante el ultimátum de Trump
El Kremlin emplaza a conducir las relaciones entre Estados Unidos e Irán mediante la diplomacia tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha advertido con destruir las centrales eléctricas iraníes, si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz antes de mañana por la noche.
El apagón de internet en Irán lleva ya 24 días
El apagón de internet que está viviendo Irán ya suma 24 días y ha superado las 552 horas, según la plataforma NetBlocks. Se trata de uno de los episodios más graves y prolongados registrados en el país.
El Kospi surcoreano se hunde cerca del 6,5% en medio de la inestabilidad en Oriente Próximo
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 6,49% en el cierre de este lunes, tras el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la posterior amenaza de Irán sobre el cierre completo del estrecho de Ormuz.
El indicador cayó 375,45 puntos, hasta situarse en las 5.405,75 unidades, en medio de la volatilidad extrema que ha experimentado desde el estallido del conflicto a finales de febrero.
Israel detecta un ataque con misiles balísticos procedentes de Irán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detectado un nuevo ataque con misiles balísticos desde Irán. Las sirenas volverán a sonar en la zona de Jerusalén y en el sur de Israel en los próximos minutos.
El portaaeronaves estadounidense ‘USS Gerald R. Ford’ atraca en una base en Grecia para «reparaciones»
El portaaeronaves estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, ha atracado en una base naval en Grecia para labores de «reparación» y «mantenimiento», días después de informar sobre un incendio en la zona de lavandería durante su despliegue en Oriente Próximo en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.
La Sexta Flota de Estados Unidos ha especificado que el portaaeronaves ha llegado a la base de la bahía de Souda, en Creta, «para mantenimiento y reparaciones tras operar en el mar Rojo», al tiempo que ha subrayado que el USS Gerald R. Ford «sigue totalmente capacitado para llevar a cabo misiones».