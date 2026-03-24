Guerra de Irán, EEUU e Israel en directo hoy, 24 de marzo | Ataques, estrecho de Ormuz, declaraciones de Trump, bolsas y última hora

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero con bombardeos sorpresa sobre territorio iraní, continúa a finales de marzo en una fase de máxima intensidad y sin señales claras de desescalada. Washington y Tel Aviv mantienen su objetivo de debilitar la capacidad militar de Teherán, especialmente su programa de misiles y su industria nuclear, mientras Irán responde con ataques constantes con drones y proyectiles contra Israel y bases estadounidenses en la región.

El conflicto ya ha trascendido las fronteras iraníes y se ha extendido con fuerza a Líbano, donde Israel ha desplegado decenas de miles de soldados en su ofensiva contra Hezbolá, provocando cientos de muertos y más de un millón de desplazados. A nivel global, la tensión se concentra también en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte de petróleo y gas, que permanece parcialmente bloqueado, generando incertidumbre en los mercados y un pulso político entre Estados Unidos y sus aliados sobre quién debe garantizar la seguridad en la zona.

En este contexto, líderes internacionales advierten de que se entra en una «fase decisiva» del conflicto, con el riesgo creciente de operaciones terrestres dentro de Irán y una escalada aún mayor. Mientras tanto, la Unión Europea y otros actores internacionales intensifican la presión diplomática para lograr un alto el fuego que evite que la crisis humanitaria y económica alcance niveles aún más críticos en las próximas semanas.

Claves del conflicto: