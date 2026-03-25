Ya es oficial, se aprueba la salida a la bolsa estadounidense de una parte de las acciones del negocio de Grifols de Biopharma en EEUU, como resultado de los programas de autosuficiencia iniciados en sus unidades de negocio de Biopharma.

La transacción propuesta no tiene una fecha exacta hasta que se cumpla con las condiciones de mercado y otros requisitos. El comunicado ya ha bastado para que la compañía despegue en la bolsa española con hasta un 7% al inicio de sesión.

Anoche, los ADR de la farmacéutica, que cotizan en EEUU, se dispararon en los mercados fuera de hora con subidas, por momentos, superiores al 13%. Y En la preapertura del Nasdaq, avanzan más de un 9%.

En caso de que la operación se complete con éxito, Grifols sacaría a bolsa una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en EE. UU. La empresa matriz, Grifols S.A., mantendría su cotización en España y el control del negocio de Biopharma en Estados Unidos.

La transacción propuesta, mediante una oferta pública de venta (OPV), tiene como objetivo captar capital para respaldar las prioridades estratégicas de la empresa, entre las que se incluyen la reducción de la deuda y la inversión en crecimiento en mercados clave donde está avanzando en sus proyectos de autosuficiencia.

Si se hace efectivo, el negocio de Biopharma estadounidense contará con su propio Consejo de Administración, un equipo directivo y una estructura de gobierno corporativo dedicados.

Primera compañía autosuficiente del sector en EEUU

Esta estructura permitirá a la compañía operar con un enfoque estratégico claro, una gobernanza adaptada y la agilidad necesaria para competir y crecer como empresa cotizada en Estados Unidos.

Este posicionamiento se alinea con el interés de los inversores en una compañía estadounidense centrada exclusivamente en el negocio del plasma y con una estructura de capital simplificada tras la salida a bolsa.

El Grupo seguirá impulsando el crecimiento de sus negocios de plasma y diagnóstico en otros mercados clave, con mejores márgenes de beneficio gracias los programas de autosuficiencia en Egipto y Canadá, así como con el aumento de los ingresos procedentes de nuevos productos.

La operación refuerza la visión de autosuficiencia de Grifols al crear la primera y única compañía que no dependerá del plasma, la fabricación ni del suministro procedentes de fuera de Estados Unidos.

Los analistas apuntan que con la transacción, Grifols busca cristalizar el valor de sus negocios en EE UU, el primer mercado mundial de plasma, y en el que hay muy pocos actores.

Con la noticia la capitalización bursátil de Grifols vuelve a acercarse a los 6.000 millones de euros. Además, se dice que el negocio de Biopharma al otro lado del charco podría alcanzar una valoración próxima a 17.000 millones, casi tres veces más que al actual valor de mercado del grupo.