El ministro de la Diáspora israelí: «Sánchez es un enemigo de Occidente e Israel, confiamos en el pueblo español»

El ministro de Israel de la Diáspora, Amichai Chikli, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto del lado del narcoterrorista de Venezuela Nicolás Maduro, la tiranía de los ayatolás de Irán y se ha aliado con los terroristas de Hamás de la Franja de Gaza y los terroristas de Hezbolá en Líbano: «Sánchez es un enemigo de Occidente e Israel, confiamos en el pueblo español», ha explicado a OKDIARIO este pasado martes durante una teleconferencia desde Israel.

La citada teleconferencia ha sido organizada por la Asociación de Prensa de Israel en Europa (Europe Israel Press Association, EIPA, en inglés) y la Asociación de Prensa Americana de Oriente Medio (America Middle East Press Association, AMEPA, en inglés).

Amichai Chikli es el ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo en el Gobierno de Israel en representación del Partido Likud, que lidera el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. El gobierno de Israel está formado actualmente por una coalición de cinco partidos: Likud, Shas, Otzma Yehudit, Partido Sionista Religioso y Nueva Esperanza.

Antes de dedicarse a la política, fue oficial de combate en las Fuerzas de Defensa de Israel y profesor. Chikli nació en Jerusalén en 1981. Estuvo en la Brigada Golani y en la Unidad Egoz. La Brigada Golani está formada por soldados de infantería que defienden el lado norte de Israel contra los terroristas de Hezbolá. La Unidad Egoz es conocida como la Unidad 621, formada por comandos de élite especializados en antiguerrilla. Licenciado en Seguridad y Estudios de Oriente Medio en la Universidad de Haifa. Estudió una maestría en Seguridad y Diplomacia en la Universidad de Tel Aviv.

¿Qué dice Israel sobre Pedro Sánchez?

En respuesta a OKDIARIO sobre Pedro Sánchez, Chikli ha destacado el último mensaje de los ayatolás de Irán al poner su cara en las pegatinas que han colocado en los misiles lanzados contra Israel: «He visto las pegatinas de los misiles [de los ayatolás de Irán en los misiles contra Israel], eso lo dice todo. [Pedro Sánchez] Decidió ponerse del lado de[l narcodictador Nicolás] Maduro, del lado del ayatolá, impidiendo que Estados Unidos operara desde [las bases de Rota y Morón de] España, aliándose con [los terroristas de] Hamás, con [los terroristas de] Hezbolá».

Chikli no ha escatimado en palabras para referirse al presidente español: «Veo a Sánchez como un enemigo del Estado de Israel, como un enemigo de la civilización occidental, como un líder comunista corrupto, y estoy seguro de que tarde o temprano saldrá a la luz la verdad sobre su relación con Maduro».

En este sentido, el ministro de Israel ha demostrado conocer bien a Pedro Sánchez: «Todos estamos al tanto de los aviones privados y de todo tipo de historias que vienen de España. Tenemos muchos buenos amigos en España. Y Sánchez es un criminal y un enemigo de Israel y de la civilización occidental. Y caerá, igual que Maduro, el ayatolá y todos los demás».

Expectativas de cambio de Sánchez

El ministro ha sido muy claro y contundente sobre las expectativas de cambio ante la postura de Sánchez con Israel: «No, estamos esperando a nuestros amigos en España. Tenemos muy buenos amigos, tanto en Vox como en el Partido Popular, y no tenemos ninguna expectativa de Sánchez».

Distinción entre Sánchez y España

En este sentido, el ministro de la Diáspora ha destacado que Israel no tiene nada en contra de España y hace una distinción entre el pueblo español y Sánchez: «No tenemos nada en contra de España. No vemos España como un problema. No vemos a la gente de España y Ucrania como un problema».

«Sánchez es un lunático y un payaso»

El ministro del Likud, partido del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, ha explicado que Sánchez es un «lunático» y un «payaso». Todavía, así ha destacado que Sánchez es «irrelevante» para Israel: «Vemos al lunático que ahora está en el poder, al payaso que ahora está en el poder, al enemigo que ahora está en el poder, el Sr. Sánchez, como irrelevante para el Estado de Israel. Y no tenemos ninguna expectativa de Sánchez. Estamos esperando a ver quién vendrá después, y esperamos ver un gobierno mucho más amigable en España. Creemos en el pueblo español».

El ministro ha hecho una clara distinción entre Sánchez y el pueblo español: «No creemos que el pueblo español esté con la agenda radical de Sánchez o el partido de extrema izquierda [Podemos], que está con Hamás y otras organizaciones terroristas».

En cambio, sí ha dejado claro que ha abandonado cualquier expectativa de llevarse bien con Pedro Sánchez: «No, no creo que pueda haber nada peor que Sánchez y la coalición con Podemos. Creo que es lo peor que ha habido, pero confío en que mejorará mucho, muchísimo, en un futuro próximo. Soy optimista».