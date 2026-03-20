Trump se plantea retirar las bases de EEUU en España por los continuos ataques de Sánchez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que «tienen razón» los legisladores que defienden que Washington debería reducir o retirar su presencia militar en bases de España como las de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), así como en otros países aliados de la OTAN que, según su criterio, no están colaborando lo suficiente en la seguridad del estrecho de Ormuz. Pedro Sánchez ha calificado la operación militar contra el régimen iraní como una acción «imprudente e ilegal», marcando una posición claramente contraria a la intervención de Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás de Irán. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la soberanía de España y ha asegurado que el país no será «vasallo» de ningún socio internacional, subrayando la autonomía en la toma de decisiones en política exterior.

Donald Trump se ha pronunciado sobre la propuesta del senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham de retirar las bases de Estados Unidos de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) después de que Sánchez negase a Washington el permiso de uso para la operación conjunta de EEUU e Israel contra la tiranía de los ayatolás en Irán: «Hay que reconocer que tiene razón al plantear eso. Y creo que la OTAN ha perdido mucho prestigio, porque deberían estar colaborando en lo del Estrecho. Obtienen gran parte de su energía del Estrecho de Ormuz», ha explicado Trump en referencia a la negativa de la Unión Europea de participar en la operación con Washington para garantizar la seguridad de los buques de guerra a su paso por este punto estratégico ante las amenazas de los ayatolás. «Si Lindsey Graham dijo eso… No olviden que, durante un tiempo, él fue una gran figura en lo referente a la OTAN, aunque ahora ya no lo es», explicó Trump en referencia a la iniciativa del senador de Carolina del Sur de abandonar las bases de Rota y Morón.

Las palabras de Trump se producen tras el rechazo de la Unión Europea a sumarse a la operación militar impulsada por Washington e Israel para garantizar la seguridad de los buques petroleros en el Estrecho de Ormuz. Los líderes europeos han mostrado su negativa a involucrarse en el conflicto, alegando falta de claridad en los objetivos y ausencia de consultas previas por parte de Estados Unidos.

Estas declaraciones de Trump llegan en un momento de alta tensión internacional, marcado por el conflicto en torno a la dictadura de los ayatolás en Irán y la creciente presión sobre las rutas energéticas globales. El Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial, se ha convertido en un punto estratégico clave y en foco de preocupación para las potencias internacionales.

Trump se ha pronunciado así después de que este viernes por la tarde trascendiera que la administración Trump podría incluir a España en una lista especial del Departamento del Tesoro para penalizar fiscalmente a cualquier empresa estadounidense que continuase haciendo negocios en España. Según ha publicado el periódico neoyorquino The Wall Street Journal en una de sus columnas de opinión titulada Cómo puede castigar Trump a España, ésta podría ser una táctica rápida, legal y directa de Donald Trump para presionar económicamente al Gobierno español sin tener que enfrentarse de manera directa con la Unión Europea.

600 millones y 12.000 trabajos en juego

Las bases militares de Estados Unidos en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) tienen un gran impacto social: crean 12.000 puestos de trabajo entre personal español, estadounidense y trabajadores de empresas auxiliares y generan 600 millones de euros anuales.

Las bases de Morón y Rota tienen un gran impacto directo en sectores como:

Industria naval y mantenimiento de buques.

Logística y transporte.

Comercio y hostelería.

Mercado inmobiliario.

El pasado 3 de marzo, Donald Trump ya dinamitó todos los puentes con el gobierno de Pedro Sánchez. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense lanzó una advertencia contundente sobre España: «Es un aliado terrible, vamos a cortar todos los tratos comerciales con España», durante su reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz. Entonces, Trump no escatimó palabras: «España es un aliado terrible, no queremos saber nada de ellos. Vamos a cortar todos los tratos comerciales con España. No son amistosos. No tienen nada que necesitemos. Tienen gran gente, pero un mal liderazgo. Les he dicho que cortemos todo con ellos». .

Entonces, el presidente incluso dejó entrever su poder estratégico sobre las bases estadounidenses en territorio español: «Si quisiéramos, podríamos usar esas bases si nos diera la gana», señaló, subrayando la tensión diplomática que se abre entre ambos países.

El día anterior, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, lanzó una crítica contra Pedro Sánchez, cuestionando su postura frente a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás en Irán. Entonces, la polémica surgió tras un mensaje publicado por la Embajada de la tiranía de los ayatolás de Irán en España, en el que la legación iraní agradecía a Sánchez haber negado la autorización para que Washington utilizara las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en el marco de la operación. En su mensaje, Sa’ar ha destacado en español: «Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?».