El gobierno de Estados Unidos podría incluir a España en una lista especial del Departamento del Tesoro para penalizar fiscalmente a toda empresa estadounidense que continúe haciendo negocios en España tras en enfrentamiento entre Trump y Pedro Sánchez.

Según ha publicado esta mañana el periódico americano The Wall Street Journal en una de sus columnas de opinión titulada «cómo puede castigar Trump a España», esta podría ser una táctica rápida, legal y directa de Donald Trump para presionar económicamente al Gobierno español sin tener que enfrentarse de manera directa con la Unión Europea.

Cabe recordar que, a principios de este mes, el líder de Norteamérica amenazó con «cortar todo el comercio con España» después de que Pedro Sánchez se negara a permitir que las bases estadounidenses y españolas operadas conjuntamente en su territorio se utilizaran para la guerra contra Irán.

Donald Trump reiteró la amenaza la semana pasada, mientras el gobierno de Sánchez que el WSJ califica «de extrema izquierda» se atrincheraba aún más en la idea de romper relaciones comerciales con Estados Unidos pese a que este enfrentamiento haría perder a España 24.700 millones en exportaciones e inversiones y el 30% del gas importado.

Pese a que no está claro cómo pretende Trump poner fin a los lazos económicos con España, ya que muchos de ellos se enmarcan en acuerdos comerciales más amplios con la Unión Europea, el artículo periodístico señala que «los aranceles también podrían formar parte del plan».

«La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra las medidas comerciales más amplias del presidente no impediría la imposición de aranceles a Madrid en respuesta a sus políticas de seguridad», destaca el periódico americano.

Una pérdida de miles de millones

Sólo en lo que respecta a las exportaciones, España se juega dejar de ingresar alrededor de 16.700 millones. En cuanto al gas natural, 111.696 GWh se quedarían por el camino, lo que supone para el país perder el 30% de todo el gas que se consume en nuestro país.

La postura «poco amistosa» de Sánchez con Estados Unidos que señala su presidente, Donald Trump, podría tener más duras consecuencias económicas para nuestro país. Tanto es así que España dejaría de recibir más de 7.000 millones de euros solamente en inversiones estadounidenses. Sólo de enero a septiembre de 2025, los norteamericanos invirtieron más de 6.800 millones en distintos sectores empresariales del país.

En lo que respecta al petróleo, Estados Unidos aportó el año pasado a España el 15,2% de todo el crudo importado, unos 9,9 millones de toneladas de enero a diciembre. Sin ir más lejos, sólo en diciembre de 2025, la nación recibió 963 miles de toneladas de petróleo norteamericano, un 18,1% de toda la importación mensual.