Tiendas y centros comerciales abiertos hoy en Madrid el 2 de mayo: horario de Zara, El Corte Inglés, H&M…

El 2 de mayo es festivo en Madrid, y aunque es segundo día del Puente de Mayo que se forma a partir del día de ayer con el Día del Trabajador, lo cierto es que parecerá para muchos, un sábado más si tenemos en cuenta el horario de las tiendas de Madrid. Ayer muchas de ellas estuvieron cerradas pero no pasa lo mismo hoy.

Eso sí, conviene no confiarse. Aunque lo parezca, el de hoy no es un sábado normal y eso se nota en algunos horarios. De este modo, vamos a encontrar tiendas abiertas, muchas, pero no todas funcionan igual ni durante las mismas horas. De hecho, es bastante fácil encontrarse con diferencias incluso dentro de la misma marca. Así que si tienes pensado salir hoy 2 de mayo, toma nota porque estos son los horarios de las principales tiendas y centros comerciales en Madrid.

Zara

Zara abre hoy, pero no hay un único horario que valga para todas sus tiendas. En algunas ubicaciones, sobre todo en centros comerciales grandes o zonas muy transitadas, el horario se mantiene bastante amplio, desde las 10:00 hasta las 22:00. Pero otras tiendas abren a partir de las 12:00, y recortan por la noche, cerrando hacia las 21:00. No es algo puntual, pasa bastante en festivos como este. Por eso, si vas a una tienda concreta, lo más práctico es mirarlo antes, porque la diferencia de dos horas en la apertura se nota.

El Corte Inglés

El Corte Inglés estará abierto en su horario de 10:00 a 22:00, pero a partir de ahí, puede haber alguna diferencia puntual según el centro, alguno que retrase un poco la apertura o cierre antes, pero no es lo habitual. Es aconsejable entonces que mires en su web y busques el centro que quieras visitar hoy.

H&M

H&M también abre este 2 de mayo, pero no con todas las tiendas por igual. Algunas abren de 10:00 a 22:00, mientras otras puede que cierren a las 21:00 o a las 21:30. No parece mucho, pero al final se nota, sobre todo si vas por la tarde y apuras. Es el típico caso en el que dos tiendas de la misma marca no cierran a la misma hora y te puede despistar si no lo has mirado antes.

Primark

En Primark el escenario es parecido, aunque en general los horarios son bastante amplios. Lo más habitual hoy es encontrar tiendas abiertas de 10:00 a 22:00, como en un día normal. A partir de ahí empiezan los matices ya que algunas pueden abrir antes 09:30, y otros que alarguen un poco más el cierre, hasta las 22:30. Se recomienda consultar su web por si quieres ir a alguna tienda en concreto.

Decathlon

Decathlon abre sus tiendas hoy y en la mayoría de casos de 09:30 a 21:30. Pero como en el resto, puede haber pequeñas variaciones según el centro, pero no suele ser una cadena que cierre en festivos como este. Aun así, si vas a una tienda concreta, siempre es mejor confirmarlo antes mirando en la web

Westfield Parquesur

En cuanto a los centros comerciales, casi todos abren. Es el caso de Parquesur con las tiendas que empezarán a funcionar a partir de las 11:00 y bajarán la persiana a las 21:00. Otra cosa distinta es la restauración, que arranca más tarde, sobre las 13:00, pero se alarga bastante más por la noche, llegando a las 23:30 y, en algunos casos, un poco más. Además, el Alcampo del centro abre desde las 09:00 hasta las 22:00, así que si vas a comprar alimentación puedes hacerlo antes de que abran las tiendas.

intu Xanadú

Xanadú abriá como cualquier otro sábado en horario completo, de 10:00 a 22:00. La restauración, además, tiene un horario larguísimo, desde primera hora de la mañana, sobre las 09:00, hasta bien entrada la madrugada, alrededor de las 02:00. Y a eso se suma todo el ocio, incluida la pista de nieve, que sigue funcionando durante el día.

La Vaguada

En La Vaguada las tiendas abrirán a partir de las 11:00 y cerrarán sobre las 21:00, mientras que la restauración sí se alarga bastante más y hay sitios abiertos hasta la 01:00, y Alcampo va por libre y abre de 09:00 a 22:00, así que puedes adelantar la compra sin depender del resto del centro.

Plaza Norte 2

Plaza Norte 2 abre hoy, pero no con horario de sábado como tal. Las tiendas irán de 11:00 a 21:00, es decir, arrancan más tarde y cierran antes. A partir de ahí, el centro sigue vivo porque la restauración y los cines alargan bastante más, muchos hasta medianoche o incluso algo más dependiendo del local. Y luego está Carrefour, que abre desde las 09:00 hasta las 22:00.

Plaza Río 2

Por último, el centro comercial Plaza Río 2 funciona hoy con un horario más amplio que otros centros en este festivo, ya que mantiene las tiendas abiertas de 10:00 a 22:00, algo que se acerca bastante a un día normal y que da bastante margen a lo largo de toda la jornada, por lo que no hace falta estar tan pendiente del reloj como en otros sitios, y además la restauración acompaña durante todo el día con horarios extendidos, lo que hace que sea una opción bastante cómoda si quieres pasar la mañana o la tarde sin tener que ajustar demasiado el plan.