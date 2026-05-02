Ferraz recaudó 3 millones en donaciones y microcréditos para un «PSOE verde» el año en que Aldama sitúa la caja B

En octubre de 2020, el PSOE presentó a lo grande una campaña de donaciones y «microcréditos verdes» para la transformación digital y medioambiental del partido. Ferraz apeló a la colaboración de la militancia para completar un ambicioso proyecto con un presupuesto de cuatro millones, entre esas aportaciones y fondos propios. Los simpatizantes podrían colaborar por dos vías, a través de los llamados microcréditos, con un interés anual del 3%, o bien mediante donaciones directas.

El pasado jueves, el empresario Víctor de Aldama reveló en el Tribunal Supremo que entre 2019 y 2020 entregó «más de 1,8 millones de euros» al PSOE «en donaciones». «Si miran las cuentas del partido y hay un pico de donaciones importante en esos meses se podrá ver de dónde viene el dinero», explicó sobre sus relaciones con Ábalos y su asesor, Koldo García.

Si se observa la contabilidad anual del PSOE, las donaciones registraron un llamativo incremento, aun en plena pandemia y con el país confinado, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 sólo un año después, un aumento del 200%. En 2024, último año fiscalizado, el descenso es significativo, pues el partido apenas captó 133.500 euros por esta vía.

Plan ‘Luz Verde’

El plan, que se denominó Luz Verde y fue presentado por el propio José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización, pretendía una transformación radical de las sedes socialistas, de la propia militancia y hasta de sus cargos políticos. También se insistía en la reducción de la llamada huella de carbono -de hasta el 90%- en la sede de la calle Ferraz, eliminar el consumo de papel o crear zonas verdes y jardines integrados en los edificios del partido.

Este plan «verde» fue aprobado en plena pandemia, en mayo de 2020, y contó con un gran despliegue: «Tenemos la obligación de seguir estando en la vanguardia y dar respuesta urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía», anunciaron los socialistas, instando a la militancia a entregar sus aportaciones.

Ábalos mostró públicamente su respaldo al plan, situando a los socialistas «a la vanguardia de ese ecologismo inteligente, moderno, sensato» y «alejado de planteamientos pintorescos», porque la conciencia ecológica «es una cuestión de supervivencia».

El plan contenía una batería de medidas, algunas aún en desarrollo -según la información facilitada por el PSOE-. Entre ellas, incentivar la movilidad sostenible entre sus cargos, promover la celebración de eventos más sostenibles, minimizar los desplazamientos, crear un «carnet digital del militante» o crear un sistema de Inteligencia Artificial con «algoritmos contra la corrupción», que aún está pendiente de iniciar.

También se apelaba directamente a los militantes para convertirlos en «activistas ambientales»: «Queremos que nuestros militantes integren una red de agentes del cambio en nuestras agrupaciones, instituciones y en nuestros entornos sociales y laborales».

Según la documentación aportada por el PSOE, la mayoría de medidas incluidas en el plan se han completado, como la renovación de las sedes para hacerlas más sostenibles, instalando, por ejemplo, jardines verticales y energías renovables.

Ferraz se volcó en el plan, que contó incluso con una web propia, con gran protagonismo de Sánchez.

Récord de donaciones

Las declaraciones de Aldama en el Supremo han puesto de nuevo el punto de mira en la financiación del PSOE.

El partido ha presumido en los últimos años de su recaudación a través de los «microcréditos» -una fórmula cuestionada por el Tribunal de Cuentas- y de las donaciones de sus militantes.

En el periodo señalado por Aldama, el PSOE logró captar más de 10 millones de su militancia, para sufragar las distintas campañas electorales y otras iniciativas, como la mencionada.

«Si hay que sentirse orgullosos de nuestra política financiera en general, hay que sentirse orgullosos de la política de diversificación de fuentes financieras en particular. Esta última política se ha plasmado en los llamados microcréditos. Estos microcréditos han llevado al PSOE a ser una referencia a nivel mundial sobre innovación de la financiación de partidos políticos. Estos microcréditos permiten al PSOE obtener una gran independencia financiera de los métodos tradicionales de financiación basados en la financiación bancaria», se jactaba el partido.

En su testimonio como acusado, Aldama aseguró que Koldo le dijo que le iban a presentar «empresas constructoras». «Como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, que trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudarles», manifestó Aldama que le dijo el asesor de José Luis Ábalos.

«No es ninguna ayuda, pero se habla de la palabra ayuda, de cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido», añadió.

Aldama, según su versión, preguntó quién lo facturaría, y Koldo le respondió que no se podía. «Tienes tú que hablar con ellos, y vas a ser el nexo, porque las empresas tienen que pagar en efectivo». «Entonces ya entiendo que no es una donación al uso, y ya entiendo que estamos haciendo algo ilegal, de alguna manera no me siento del todo cómodo pero tampoco incómodo», afirmó el empresario.