Aldama revela que entregó 1,8 millones al PSOE entre 2019 y 2020: «Si miran las cuentas, hay un pico de donaciones»

Víctor de Aldama ha desvelado este miércoles, en su declaración en el Tribunal Supremo como parte del caso de corrupción en el que está acusado, que entregó alrededor de 1,8 millones de euros al PSOE en concepto de donación entre los años 2019 y 2020. «Si miran las cuentas del partido, hay un pico de donaciones importantes de esos meses», ha explicado el empresario, asegurando que ahí «se podrá ver de dónde viene el dinero».

Aldama, para el que la Fiscalía y las acusaciones populares piden siete años de cárcel por su implicación en la trama de corrupción, ha dicho que son «3,5 o 4 millones» los que ha entregado en total a Koldo García y a José Luis Ábalos, ante preguntas de la Fiscalía, y que él entendía, al principio que esto significaba que él «era el vehículo para hacer esta donación, porque se me iba a transferir el dinero y yo de alguna manera donaba al partido como se pudiera donar», si bien afirma que no sabe «internamente los estatutos» del PSOE y «cómo se puede hacer eso».

«Cuando me dicen que es dinero en efectivo, obviamente entiendo que no va a ser así, a lo que pregunto y Koldo me dice: ‘No te preocupes, yo hago las asignaciones a quien se las tenga que hacer y serán bastantes personas para que hagan diferentes donaciones’», ha declarado Víctor de Aldama en el Alto Tribunal, ya en la sesión vespertina y tras varias horas de intervención del empresario.

En pos de aclarar sus propias palabras, Aldama ha recalcado que hay «una cosa muy sencilla», que es que «en el transcurso de 2019 al 2020» el empresario, dice, entregó «casi más de 1,8 millones de euros». «Si miran las cuentas del partido, y hay un pico de donaciones importante en esos meses, se podrá ver de dónde viene el dinero», ha completado.