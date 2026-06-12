Pérez Llorca se anticipa a los sindicatos y anuncia el arranque de las medidas del Consell en educación

El presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes, en una declaración institucional en Torrevieja (Alicante), la inmediata puesta en marcha de todas las propuestas que el Consell ha efectuado a los sindicatos en el transcurso de la huelga de educación, algunas rechazadas por estos últimos, y su disposición a seguir negociando con esos mismos colectivos sindicales a lo largo del verano. La huelga de educación en la Comunidad Valenciana se inició el pasado 11 de mayo. Y este jueves ha sido suspendida por los propios sindicatos, pero no desconvocada. Una «interrupción estratégica», según la denominaron los propios sindicatos. Frente a ello, el Consell ha decidido poner en marcha sus iniciativas.

En su lectura política, el presidente ha decidido no esperar al próximo otoño, cuando apenas resten ocho meses para las elecciones y cuando previsiblemente los sindicatos tenían previsto retomar las movilizaciones: «Si las reivindicaciones eran urgentes en mayo, lo siguen siendo en julio o en agosto», ha sentenciado en una comparecencia, esperada con la máxima expectación.

Pérez Llorca ha explicado que las medidas que repercuten en la mejora de las condiciones de los alumnos y sus familias «seguirán adelante y se encuentran incluidas en los presupuestos de 2026», que se aprobarán el 22 de julio en el Parlamento autonómico, la mayor inversión en la historia en materia de educación en la historia de la autonomía, un total de 3.338 millones de euros, casi 1.000 millones por encima de lo inicialmente solicitado por los sindicatos.

Y ha anunciado, también que su Gobierno se pone a trabajar «desde hoy mismo para empezar a aplicar» esas medidas «pensando única y exclusivamente en la educación pública valenciana». El jefe del Consell ha expresado su respeto a los que han secundado las movilizaciones, «porque la huelga es un derecho y una expresión legítima de una parte de la comunidad educativa y este Consell la respeta como tal».

En concreto, según ha avanzado, el próximo curso escolar (2026-2027) se van a llevar a cabo las primeras medidas. Entre ellas, la puesta en marcha «con carácter inmediato» del denominado Plan EduClima, de climatización de los centros educativos. El plan está dotado con 140 millones de euros, de los que 32 se invertirán ya este 2026. El objetivo es climatizar todas las aulas de los colegios e institutos públicos de la Comunidad Valenciana.

Además, se activa el Plan RECOLE, con 10 millones de euros este 2026 y una inversión total de 40 millones. El objetivo es que los ayuntamientos cuenten con más recursos para renovar sus colegios públicos. En dos meses, en septiembre. Se publicará el borrador de las bases de este plan para que antes de que concluya el año, se puedan estar presentando las correspondientes solicitudes para acogerse a él.

También se aumentará en un 30% los profesores de educación social. Y se abrirán 36 nuevas aulas UECO, con la incorporación de 108 profesionales. Además, el próximo curso se incrementará la oferta en 19 nuevos ciclos de Formación Profesional (FP) y se consolidará la red de prospectores. A todo ello, se suma la existencia de puestos adicionales para la escolarización sobrevenida, por lo que se contratarán 700 puestos con una dotación de 35 millones de euros.

Pérez Llorca ha anunciado que en el proceso de admisión que comenzará en abril del próximo año, 2027, se empezará a aplicar la bajada de ratios. Es decir, 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria; 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 28 en Bachillerato, lo que en su traducción porcentual significa una rebaja del 12%, el 17% y el 20%, respectivamente. Una medida que fue rechazada por los sindicatos, pero que seguirá adelante. En conjunto, el acuerdo incluye la contratación de 5.000 nuevos profesores, de los que 2.742 se destinarán, exclusivamente, a la bajada de ratios.