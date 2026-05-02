Hace una semana desde que la ingeniería asturiana, TSK, anunció su estreno bursátil a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados con el objetivo de captar 150 millones de euros.

Aunque la operación está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), TSK ya cuenta con el respaldo de importantes inversores institucionales.

Además, la de TSK destaca por ser uno de los estrenos del mecanismo impulsado por BME y supervisado por la CNMV, que permite a las compañías con una valoración superior a 500 millones de euros (la asturiana ronda entre 500 y 600) acceder al mercado regulado sin cumplir inicialmente con el requisito tradicional del 25% de free float.

La compañía cuenta con un periodo de hasta 18 meses para alcanzar la difusión accionarial requerida por la normativa vigente. Durante este tiempo, la ingeniera puede elegir las ventanas de mercado más favorables para realizar colocaciones parciales.

Por ahora, TSK cuenta con el apoyo de Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales y a JB Capital, Alantra y Banca March como colocadores, fiel reflejo de que la compañía busca captar la atención de los inversores institucionales.

Figuras clave en la gestión de activos

También ha conseguido el compromiso vinculante con algunas firmas destacadas, como Amundi, que figura entre las principales sociedades de gestión de activos del mundo o Janus Henderson.

Para el analista Javier Cabrera, la operación de momento está evolucionando de manera muy positiva y más en el momento actual, ya que la incertidumbre geopolítica suele provocar volatilidad en los mercados.

Este suele ser uno de los factores que causan las cancelaciones de las salidas a bolsa, o al menos de posponerlas en el tiempo, como la de Digi.

Diferencias entre las salidas de TSK y Digi

Sin embargo hay que señalar que TSK apenas espera recaudar unos 150 millones de euros, por lo que se trata de una salida bastante pequeña y es más fácil que se pueda llevar a cabo que de empresas algo más grandes y con más necesidad de financiación como la de Digi.

La compañía asturiana se sitúa dentro del sector de la ingeniería y los servicios energéticos, un ámbito que el mercado considera en crecimiento, especialmente en el contexto de la urgente transición energética.

Por su parte Digi se encuadra en el sector de las telecomunicaciones que requiere muchas más inversiones. Además, los expertos señalan que lo ocurrido con la cuarta operadora del país, se ha topado con un muro al que TSK no va a tener que enfrentarse.

Ambas compañías han querido salir a bolsa en un momento de inestabilidad del mercado provocada por la guerra en Oriente Medio. A esto que suma que Digi presentó dudas sobre la sostenibilidad de su modelo de precios agresivos en un entorno de inflación de costes.

También la valoración del mercado de las telecos se ha visto penalizada por la subida de los tipos de interés. La salida a bolsa para Digi era perder valor respecto a sus expectativas, lo que generaría el rechazo de los inversores para los ambiciosos planes de la operadora.