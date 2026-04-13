El buen comienzo bursátil a inicios de año se vio totalmente condicionado por la guerra en Oriente Próximo y los ataques sobre Irán. Desde el conflicto, la volatilidad en los mercados ha vuelto con fuerza, algo especialmente sensible para las salidas a bolsa.

En el inicio de 2026 se desbloquearon numerosas operaciones que llevaban 4 años de contención en el mercado de salidas a bolsa (oferta pública de venta-OPV). Ahora, el mercado de OPV presenta su mayor cartera de proyectos en décadas, según analistas y banqueros.

Sin embargo, con todo lo sucedido desde inicio del año hasta ahora, es más complicado determinar qué operaciones logran superar la volatilidad y cuáles se quedan atrás.

Ahora, con la guerra de Irán, el repunte del precio del petróleo y las caídas en las bolsas mundiales, las empresas que aspiran a salir a bolsa deben competir también por la atención en un mercado dominado por los titulares de SpaceX.

En este sentido, Emilio Ortiz, director de Inversiones de Mutuactivos, analiza el contexto en el que debutará la que, previsiblemente, será la mayor OPV de la historia de Wall Street, la de SpaceX.

El próximo junio la empresa aeroespacial SpaceX, del magnate Elon Musk, saldrá a Bolsa con visitas de inversores a la compañía y la previsión de recaudar unos 75.000 millones de dólares (unos 65.000 millones de euros) en la oferta pública de venta.

Esta cifra, que reportan medios económicos como Bloomberg, la convertiría en la mayor OPV de la historia. Por ahora, este récord lo ostenta Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, que en 2019 recaudó en esta operación unos 29.000 millones de dólares.

Una valoración de 2 billones de dólares

En total, la empresa de Musk aspira a obtener una valoración de entre 1,5 y 1,75 billones de dólares, resalta Bloomberg. Aunque Ortiz señala que se rumorea que la valoración podría acercarse a los dos billones de dólares.

De ser así, SpaceX pasaría a ser una de las empresas más valiosas del mundo, sumándose a otros titanes tecnológicos como Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft o Amazon.

La salida a Bolsa de SpaceX no será convencional, según The Wall Street Journal, que indica que Musk pretende que los inversores visiten las instalaciones de SpaceX antes de convertirse en una cotizada.

La compañía también baraja priorizar a personas que hayan invertido en otras empresas de Musk, como accionistas de Tesla, así como entregar un tercio de las acciones a inversores individuales.

Tras SpaceX, seguramente salgan a cotizar Anthropic, la dueña de Claude, uno de los modelos de inteligencia artificial más exitosos que, a pesar de sus recientes desavenencias con el Pentágono, podría superar los cuatrocientos mil millones en su debut bursátil.

También OpenAI (ChatGPT), que acaba de levantar capital en una ronda privada de financiación con una valoración de más de ochocientos cincuenta mil millones de dólares.

El caso de SpaceX

La última ronda de inversión, cerrada en diciembre de 2024, de la compañía de Musk estableció una referencia de valoración de 350 mil millones de dólares.

El pasado febrero la cifra que se utilizó para fijar la ecuación de intercambio en la fusión entre SpaceX, la división espacial, y xAI, la compañía de IA, fue de 1,25 billones de dólares, lo que supone que los que participaron en la última ronda de financiación habrían multiplicado por 3,5 veces el valor de su inversión en 14 meses.

Pero Ortiz no se fía de las valoraciones a ciencia cierta si provienen del mismísimo Musk. Principalmente porque SpaceX no cotiza en bolsa y realmente tenemos poca información sobre la marcha de sus negocios.

Con la valoración de los dos billones que se barajan para esta OPV supondría pagar un múltiplo de 80 veces por la facturación estimada para esta compañía en 2026, que rondará los 25.000 millones de dólares.

Múltiplo 10 veces mayor que META

Ese múltiplo es 10 veces al que cotizan, de media, las 7 Magníficas. Meta, una compañía con un gobierno corporativo similar al de SpaceX, capitalizará 1,4 billones cuando facture casi 300 mil millones en 2026.

Una cifra que SpaceX no llegará a alcanzar en muchos años. Las estimaciones más optimistas apuntan a que SpaceX podría alcanzar los 300 mil millones de facturación en 2035.

En general, podemos decir que este año probablemente nos enfrentemos a importantes salidas a bolsa y con unas valoraciones récord.

Sin embargo, Javier Cabrera, analista de mercados, concluye: «creemos que estas valoraciones solo se pueden sostener si se mantiene el optimismo sobre el desarrollo de la IA que vemos actualmente, ya que son empresas que en la mayoría de ocasiones no generan ni beneficios.»

Toda la valoración se basa en el futuro y esto puede generar problemas si la demanda de IA se ralentiza.

«Nosotros pensamos que compañías como SpaceX, OpenAI o Anthropic tienen un gran futuro, pero nos cuesta justificar esas valoraciones en etapas tan tempranas», añade el analista.

Son compañías con mucho potencial, pero el riesgo para el inversor también es muy elevado porque el precio que se paga por una empresa siempre es importante.