En España parece impensable pero en éste país se han devuelto 30 millones de dólares encontrados en sitios públicos

Si pierdes la cartera en España es posible que ya no la vuelvas a ver y si lo haces, lo más seguro es que sin el dinero que llevabas dentro. Algo que tenemos más que asumido, pero que no funciona de la misma manera en otros países tal y como es el caso de Japón. De hecho, en este país se han devuelto hasta 30 millones de dólares encontrados en lugares públicos.

Algo que puede sorprendernos bastante pero lo cierto es que en Japón es algo que ocurre siempre ya que no consideran quedarse con dinero ajeno. De este modo, durante 2025, en Japón se devolvieron millones y millones en efectivo de aquellas personas que los habían perdido en la calle. Y no hablamos de pequeñas cantidades precisamente.

En Japón se han devuelto 30 millones de dólares encontrados

Las cifras oficiales apuntan a unos 4.500 millones de yenes recuperados en un sólo año. Traducido a euros, ronda los 24,5 millones, y en dólares se acerca a los 30 millones. Puede parecer un dato aislado, pero no lo es si tenemos en cuenta que es algo que se repite cada año con cifras similares. De hecho, en 2025 incluso subió ligeramente respecto al año anterior, lo que indica que no se trata de una tendencia puntual.

Y luego están los casos concretos, que son los que más llaman la atención. Uno de ellos: una persona encontró el equivalente a unos 150.000 euros en efectivo y lo entregó entero a la policía sin tener la tentación de quedarse nada. Una acción bastante loable ya que en otros países el hecho de encontrarte ese dinero ya de por sí hace que te lo pienses dos veces, pero incluso cuando se opta por devolverlo es fácil esperar que al menos se te recompense por ello, algo que en Japón se hace, aunque también es cierto que no suele pedirse.

Dónde aparece ese dinero (y por qué esto sorprende más)

Lo más curioso no es solo la cantidad, sino dónde aparece. Más del 70% de ese dinero se encontró en sitios completamente normales tales como son estaciones de tren, calles, oficinas públicas o supermercados. En estos últimos, por ejemplo, hay bastantes casos en las cajas de autopago. Gente que paga, se despista, se va y deja el dinero allí. Algo que, en muchos sitios, desaparecería en cuestión de segundos.

Sin embargo, en Japón lo habitual es que alguien lo recoja y lo lleve a una comisaría o a un punto de objetos perdidos. No porque haya cámaras o vigilancia constante, sino porque es lo que se espera que se haga.

Qué ocurre después con el dinero

No todo el dinero vuelve directamente a su dueño, aunque sí una gran parte. De esos 4.500 millones de yenes, más de 3.200 millones pudieron ser devueltos a las personas que los habían perdido. Luego hay otra parte que se queda quien lo encuentra. Como ya hemos mencionado, la ley japonesa permite recibir una recompensa si entregas algo perdido, y en este caso fueron unos 590 millones de yenes. Y lo que no se puede devolver ni reclamar acaba en manos de la administración. Aproximadamente 680 millones de yenes siguieron ese camino. De este modo, estamos ante un sistema nada improvisado sino que está bastante organizado y, sobre todo, asumido por la sociedad.

Otras cosas que también se devuelven

El dato del dinero es llamativo, pero no es lo único. En 2025 se entregaron cerca de 4,5 millones de objetos perdidos y entre estos tenemos de todo, desde documentos de identidad a carnés de conducir, así como lo que más se suele perder, móviles, y carteras así como cosas pequeñas que en otros sitios daríamos por perdidas sin pensarlo dos veces.

En los últimos años, por ejemplo, han aumentado mucho los auriculares inalámbricos que se recuperan y que por otro lado, es fácil perderlos. Y también hay objetos con valor sentimental, que no se pueden medir en dinero pero que, para quien los pierde, lo son todo.

Por qué pasa esto en Japón (y no en otros sitios)

Aquí es donde está la clave. No es sólo una cuestión de normas o de multas. Tiene más que ver con cómo funciona la sociedad. En Japón, devolver algo que no es tuyo no se ve como un gesto admirable sino que se ve como lo normal e incluso como lo que se debe hacer.

Desde pequeños se insiste mucho en ese tipo de valores, y eso acaba notándose en el día a día. También influye que hay un sistema bastante eficiente para gestionar todo lo que se pierde, lo que facilita que las cosas vuelvan a sus dueños. Y luego está la confianza. La sensación de que, si haces lo correcto, el resto también lo hará. Por eso, aunque desde fuera cueste imaginarlo, para ellos no es algo extraordinario sino que es simplemente parte de cómo funcionan las cosas.