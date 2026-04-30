Estos son los Mercadona de España en los que ya te dan dinero por devolver las latas y botellas

Devolver una botella o una lata y que te den dinero por ello ya no es algo que suene raro o lejano. Mercadona lo ha puesto en marcha, aunque no en España, sino en Portugal, donde desde hace semanas los clientes ya pueden recuperar parte del dinero al entregar envases vacíos. La medida responde a una nueva normativa que busca reducir el volumen de residuos, pero también está cambiando algo más sencillo que tiene que ver con la forma en la que la gente se relaciona con esos envases que antes iban directos a la basura.

La cadena que preside Juan Roig empezó con este sistema el 10 de abril en una tienda de Caldas da Rainha. Fue el primer paso, pero no se quedó ahí ya que en pocos días se extendió al resto de supermercados que tiene en el país vecino, donde ya suma más de 70 establecimientos. Allí, por cierto, el negocio ya tiene un peso importante, con más de 2.000 millones de euros de facturación en 2025, lo que explica también la rapidez con la que han aplicado el cambio que en poco tiempo podría llegar también a España.

Los Mercadona en los que te dan dinero por devolver las latas y botellas

Ahora mismo, si alguien compra una bebida en un Mercadona de Portugal, puede devolver las latas o las botellas de plástico en unas máquinas que están dentro de la tienda. No tiene mucho misterio ya que lo único que se tiene que hacer es que se introduce el envase, siempre que esté en buen estado, y el sistema devuelve 10 céntimos por cada uno. Un sistema que parece haberse adaptado bien a la clientela de Mercadona pero que aún no ha llegado a España aunque en breve lo podríamos ver en en nuestro país.

Un cambio de hábito que por diez céntimos parece que no hace mucho, pero lo cierto es que es todo lo contrario si tenemos en cuenta el volumen de clientes que mueve Mercadona y las muchas botellas que se pueden llegar a reciclar. Es tanto lo bueno que tiene el poder reciclar muchos envases, como el hecho de que quienes lo hacen reciban una recompensa por ello.

Además, el sistema no es opcional para los supermercados portugueses. Viene marcado por ley, lo que ha obligado a cadenas como Mercadona a adaptarse rápidamente. Y lo han hecho con bastante agilidad.

Por qué en España todavía no ocurre lo mismo

Como ya hemos señalado, en España, de momento, no hay ningún Mercadona donde te paguen por devolver latas o botellas. No porque no se quiera aplicar, sino porque todavía no hay una obligación legal para ello, aunque no quiere decir que en breve la haya.

El país tenía que alcanzar un 70% de recogida de botellas de plástico en 2023.Una cifra a la que no se llegó ya que se quedó en torno al 41,3%, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Y eso activa lo que recoge la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que básicamente obliga a implantar un sistema de devolución como este en un plazo máximo de dos años.

Es decir, no es una posibilidad, es algo que va a pasar. La duda está más en cuándo que en si llegará. En principio se hablaba de finales de 2026, pero ya hay quien apunta a que podría irse a 2027. En cualquier caso, Mercadona ya ha dejado claro que lo aplicará en sus supermercados en cuanto sea obligatorio.

Cómo funcionará cuando llegue a España

Cuando el sistema se active aquí, el funcionamiento será prácticamente el mismo que ya se ve en Portugal o en otros países europeos. El cliente pagará un pequeño depósito al comprar una bebida envasada y lo recuperará cuando devuelva el envase vacío.

Ese depósito, según marca el Real Decreto 1055/2022, tendrá una base mínima de 10 céntimos, que es justo lo que ya se está aplicando en Portugal. Puede variar en algunos casos, pero esa es la referencia. Afectará a botellas de plástico, latas y también a briks, y no sólo a Mercadona, sino a todo el sector. Es decir, será algo generalizado, no una iniciativa aislada de una cadena.

Un cambio pequeño que acaba notándose

Puede parecer un cambio menor, casi anecdótico, pero en los países donde ya funciona se nota y en muchos casos, las tasas de reciclaje superan el 90%, muy por encima de lo que ocurre ahora en España.

Al final, la lógica es sencilla ya que cuando algo tiene un pequeño valor económico, deja de tratarse como basura. Se guarda, se devuelve y se reutiliza. Y eso es lo que va a terminar pasando también aquí. No de un día para otro, pero sí poco a poco, porque en cuanto veamos que existe esa recompensa por reciclar latas y botellas en nuestra Mercadona más cercano, aunque sea poco, la forma de actuar cambia.