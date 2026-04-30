Adiós a llevar el DNI y el carnet de conducir en la cartera: la Unión Europea cambia las normas a partir de 2027

La forma de identificarse en Europa está a punto de cambiar para siempre. A partir de 2027, los ciudadanos de la Unión Europea podrán llevar el DNI, el carnet de conducir y otros documentos oficiales en el teléfono móvil. La medida, está impulsada por la Unión Europea y busca simplicar trámites, reforzar la seguridad para evitar suplantaciones y adaptarse a un mundo tan tecnológico.

¿Qué es la cartera digital europea?

La cartera digital europea será una aplicación del móvil que permitirá a los ciudadanos europeos almacenar los documentos personales de forma segura dentro del teléfono móvil.

Este sistema promovido por la Unión Europea, incluirá varios documentos oficiales, desde el DNI, el carnet de conducir, títulos académicos y otros documentos profesionales.

El objetivo de esta medida está pensado para que cualquier ciudadano pueda identificarse o realizar gestiones de forma digital, sin tener la necesidad de tener que llevar los documentos de forma física.

¿Qué podrás llevar en el móvil?

Esta nueva normativa permitirá llevar muchos documentos oficiales en una aplicación del móvil. Entre los principales documentos estarán:

Documento Nacional de Identidad.

Permiso de conducir.

Tarjetas sanitarias.

Certificados oficiales.

Esto facilita de gran manera los trámites administrativos que se deben realizar en el día a día y especialmente ayuda en los viajes que se realicen dentro de la Unión Europea.

¿Cuándo entra en vigor?

La previsión es que este sistema esté disponible en su totalidad para principios de 2027, aunque habrá algunos países que lo implanten antes de esta fecha.

Será obligatorio que cada Estado miembro de la Unión Europea adapte este nuevo sistema a su legislación, pero el objetivo es que funcione de manera similar en todos los países.

Europa se moderniza

Con esta nueva medida, la Unión Europea da un gran paso en su estrategia para que de poco en poco esté todo más digitalizado. El objetivo es que los países miembros tengan sistemas parecidos para que a los ciudadanos europeos les resulte más fácil todo el papeleo a la hora de viajar, porque si todos los países tienen el mismo sistema, habrá menos errores.