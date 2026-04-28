Es oficial: éste es el dinero que van a pagar a los españoles por cada lata o botella que devuelvan en los supermercados

España se prepara para un cambio histórico en la forma de reciclar el plástico y las latas. A partir de 2026, los consumidores tendrán que pagar un pequeño extra por cada lata o botella que se compre, pero se podrá recuperar al devolver el envase a los supermercados. Este sistema ya es bastante habitual en otros países de Europa.

¿Cuánto dinero por cada envase?

La clave de este nuevo sistema está en ese pequeño extra que se va a pagar. Según la información disponible de los modelos que se van a poner en los supermercados españoles, la cantidad será de al menos 10 céntimos por envase, aunque esto podría variar según el tipo de envase.

Esto significa que cuando se compre una bebida (agua, refresco, cerveza o zumo), se pagará un pequeño extra. Pero ese dinero no se pierde, ya que se recuperará cuando se devuelva el envase vacío en el punto que se habilite en el supermercado.

¿Cuándo entra en vigor en España?

Este sistema, que es conocido como SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), está previsto para implementarse a nivel nacional en los supermercados y tiendas en noviembre de 2026.

A partir de esa fecha, los supermercados y las tiendas estarán obligados a cobrar este extra y después facilitar su devolución una vez que la persona haya devuelto el envase en las máquinas o puntos de recogida facilitados.

¿Por qué España lo introduce?

La medida responde a una obligación legal y ambiental. España no ha alcanzado los objetivos de reciclaje exigidos por la Unión Europea, lo que ha obligado a que la implementación de este sistema sea obligatoria para supermercados y tiendas.

Actualmente, en España una parte importante de los envases no se recicla de forma correcta, por lo que con la implementación de este modelo lo que se busca es elevar hasta un 90% el reciclaje de envases.