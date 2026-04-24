Vas a tener que devolver las botellas y latas vacías al supermercado para no perder dinero y es oficial: el Gobierno confirma la fecha del cambio

Cada vez que vas al supermercado y te compras una botella de agua, o cualquier refresco, pagas el precio que aparece en la etiqueta y punto, pero lo cierto es que esto va a cambiar y lo hará además antes de que acabe el año. De hecho, se espera que en España, para finales de 2026 cuando compres una bebida, verás como al ir a pagar te cobran un recargo que sólo se te devolverá en el caso de que devuelvas en el mismo supermercado el envase vacío .

Este nuevo sistema, que lleva por nombre Sistema, Depósito, Devolución y Retorno y que se conoce como SDDR ya se ha aprobado y de hecho, el Gobierno tiene previsto activarlo a finales de año. Todo surge a raíz de no haber alcanzado los niveles de recogida de envases que exige la normativa europea. De este modo, y como el modelo actual basado en contenedores de colores no ha cumplido los porcentajes fijados se debe seguir la ley donde ya se contemplaba que, si eso ocurría, debía implantarse un sistema más estricto. Y ahora la fecha fijada en el calendario es noviembre de 2026, a partir de esa fecha, cada botella o lata incluida en el sistema llevará asociado ese depósito que tendremos que pagar sí o sí y que sólo podremos recuperar si devolvemos el envase al punto de venta.

Vas a tener que devolver las botellas y latas vacías al supermercado

Tal y como se recoge en la Ley 7/2022 de residuos y el Real Decreto 1055/2022 existían uno objetivos concretos de recogida separada. Para 2023 se tenía que alcanzar el 70% en botellas de plástico, pero los datos oficiales se quedaron alrededor del 41% y por este motivo se activa el siguiente paso en la normativa que tiene que ver con ese recargo al pagar por una bebida y que puede que no guste mucho a los ciudadanos en general.

Pero se debe seguir lo que marca la ley, y el texto legal establece que, si en un plazo máximo de dos años no se alcanzan los porcentajes marcados, debe implantarse el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, de modo que estando ya en 2026, el Gobierno activará la medida antes de que acabe el año, es decir, en el mes de noviembre.

Por otro lado, no olvidemos que nuestro país está sujeto a la Directiva europea sobre plásticos de un solo uso, que exige mejorar las tasas de recuperación para reducir residuos y evitar sanciones comunitarias.

En qué consiste el SDDR

El SDDR funciona como ya explicamos anteriormente. Cuando compras una botella de agua, o por ejemplo una lata de refresco, se te cobra un depósito al margen del precio. Una cifra que se desconoce pero quizás sea de céntimos que vas a tener que pagar de más y que aparecerá reflejada en el ticket de compra. Una vez devuelves el envase en la tienda donde lo compraste se te devuelve el depósito. El sistema es sencillo de entender y en teoría de aplicar. De hecho varios países europeos ya lo aplican porcentajes de recogida cercanos al 90%.

Cuánto dinero supone por cada envase

Como decimos no se sabe del todo, aunque la cifra que se da de forma orientativa es de unos 0,10 euros por unidad en envases de hasta tres litros. En el caso de comprar una sola lata o botella puede que apenas lo notes, pero familias que compran packs y packs de latas puede que noten más ese depósito y sí o sí, tengan que esforzarse por recopilar todo lo gastado y llevarlo de vuelta al supermercado para recuperar su dinero.

Cómo será la devolución en la práctica

La previsión es que los supermercados instalen máquinas específicas para recoger los envases. El procedimiento consistirá en introducir la botella o la lata vacía para que el sistema la identifique mediante su código y valide el reintegro, que podrá hacerse mediante vale o devolución directa.

Un aspecto importante es que los envases no deberán estar aplastados, ya que la máquina necesita reconocerlos correctamente. Esto obligará a modificar un hábito habitual entre muchos consumidores que compactan las botellas antes de tirarlas al contenedor o de meterlas en una bolsa de basura. Por otro lado, por el momento no se ha detallado públicamente qué entidad gestionará el sistema a nivel estatal ni cómo se articulará con comunidades autónomas y comercios, aunque la entrada en vigor ya está confirmada.

Qué ocurrirá con el contenedor amarillo

El contenedor amarillo seguirá existiendo, pero parte de los envases de bebidas pasará primero por el circuito de devolución. El objetivo es aumentar la recogida efectiva y cumplir con los porcentajes exigidos por la Unión Europea.

El Ejecutivo sostiene que esta medida permitirá recuperar más materiales y reducir la dispersión de residuos. La activación del SDDR responde precisamente a que el modelo actual no ha alcanzado los niveles requeridos.n convertirse en una suma nada despreciable.