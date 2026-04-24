Mercadona pagará por tus latas y botellas de plástico vacías: éste es el plazo límite en España para que te devuelvan el dinero

El SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) se trata de un sistema de gestión de residuos, el cual funciona gracias a la cantidad adicional que los consumidores pagan al comprar una bebida, aunque ese pago puede ser recobrado por estos si posteriormente el consumidor devuelve el envase vacío a unas máquinas destinadas a la recolección de esos residuos.

Recientemente, Mercadona ha puesto en marcha dicho modelo en algunos de sus supermercados en Portugal. Por lo que los clientes ya pueden devolver las latas y botellas de plástico a cambio de dinero.

En cambio, en España, la legislación indica que el plazo para la llegada de ese modelo de reciclaje se cumple en noviembre de 2026. Aunque las empresas implicadas han informado que muy probablemente esa fecha tendrá que posponerse.

Por otro lado, en España, aquellos representantes de la distribución y de los fabricantes de bebidas han creado una asociación, cuyo presidente es Antonio Romero. La asociación se ha creado con el fin de implantar en el país este tipo de mecanismo para la gestión de residuos.

Tras unas declaraciones a El País, Romero ha explicado que «hace unas semanas tuvimos una reunión con la organización portuguesa que lo lleva. Es necesaria una coordinación entre los distintos países, como hemos visto en otros sitios donde hay SDDR y tienen efectos fronterizos».

Asimismo, el portavoz de SDDR para España ha añadido: «Nosotros pensamos que nuestro modelo tiene que parecerse al de Portugal, sobre todo en la fase relacionada con el consumidor, que al final es el que hace que funcione el sistema».

El sistema de reciclaje en Portugal funciona con un depósito de 10 céntimos, el cual incluye latas y botellas de plástico de hasta tres litros. El reembolso puede realizarse libremente, a elección del consumidor, ya sea a través de un cupón canjeable por dinero en caja, un vale de descuento en la tienda, incluso en algunos puntos de recogida, mediante un ingreso en la tarjeta bancaria.

El comienzo del reciclaje en España

El comienzo del reciclaje en España comenzó 12 años más tarde de que naciera el movimiento ecologista, el cual surgió en 1970, en el año que se realizó el primer Día de la Tierra.

Y en el año 1982, se instaló el primer contenedor para vidrio y, años más tarde, se instalaron los contenedores de los diferentes colores, creados con el objetivo de reciclar diferentes materiales.

Al entrar en la Unión Europea en 1986, muchas normativas españolas cambiaron y se realizaron las primeras experiencias piloto para la separación de residuos para el reciclaje, primero en Navarra, en 1986, y luego en Madrid y en Barcelona, en 1991. Y a día de hoy, el 80% de los españoles clasifica y ayuda a reciclar los residuos.

Aunque es cierto que los primeros servicios de limpieza municipal en Madrid se establecieron a lo largo del siglo XVIII, no fue hasta un siglo después que los vertederos fueron controlados por las autoridades de cada una de las ciudades o pueblos, los cuales comenzaron a notar que los residuos orgánicos debían ser eliminados de las ciudades.