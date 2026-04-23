Mercadona dice adiós a la pescadería de siempre y adopta un formato que asegura productos más frescos y de mayor calidad

Mercadona ha anunciado cambios en su pescadería. La cadena líder de supermercados de España ha confirmado en un comunicado que llegan novedades con una de las secciones más emblemáticas de la empresa de Juan Roig. Todo con el objetivo de mejorar la calidad del producto que día a día se llevan a la boca millones de españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio en la pescadería de Mercadona.

Mercadona es la cadena de supermercados líder en España y no es por casualidad. El pasado 10 de marzo, la empresa de Juan Roig anunció unos resultados históricos tras facturar en el año 2025 un total de 41.858 millones (un 8% más que en 2024) y llegar a un beneficio neto de 1.729 millones de euros. La compañía anunció que creó 5.000 nuevos puestos de trabajo durante todo el año y que compartió más de 1.000 millones con sus trabajadores.

Estos números se explican por una estrategia que pasa por ofrecer la mejor calidad y servicio a los millones de españoles y portugueses que acuden a las 1.672 que hay repartidas por España y Portugal. La última novedad de Mercadona, según ha confirmado en su página web, tiene que ver con un cambio en las pescaderías que pasa por ofrecer una mejor calidad en uno de los productos estrellas y más consumidos de la empresa propiedad de Juan Roig.

Cambios en la pescadería de Mercadona

«Nuevo modelo de venta de pescado: más frescura, mejor servicio y mayor calidad». Así anunció en su página web Mercadona los cambios que llegan con la pescadería de la primera empresa de supermercados en España. «Escuchar, analizar y mejorar forma parte de nuestro compromiso diario. Por eso hemos puesto en marcha un cambio en la sección de pescadería pensado para ponértelo más fácil: más frescura, mejor calidad y un servicio adaptado a cómo lo consumes en casa», explicó la compañía sobre los cambios que llegan con la pescadería.

Este cambio con la pescadería llega después de varios años de análisis de datos y opiniones reales que proceden de «pruebas ciegas, análisis de líneas, encuestas y aportaciones recogidas directamente en tienda». Por ello, en Mercadona han informado de un nuevo proceso de la venta del pescado que tiene como objetivo «mejorar la calidad del pescado que llega a tu casa».

«La clave está en reducir al máximo el tiempo que pasa desde que el pescado sale del agua hasta que lo consumes. Por ello pasamos todos los productos a bandeja, garantizando calidad y frescura», informa la compañía, que también ha dejado claro que llega la mejora del servicio:

Acabados y terminaciones

Menos esperas en tienda

Surtido adaptado al consumo real

De esta forma, Mercadona informa que «el objetivo final de la reingeniería del pescado es ofrecerte una pescadería más completa, con más garantías y mejor servicio». De esta forma, la compañía valenciana acabará con todas sus pescaderías y, a partir de ahora, el pescado se comercializará en bandejas tal y como se hace con la carne.

«Vamos a replicar lo que está instaurado en la carne: vamos a hacer que el proveedor nos fabrique la mayoría de los productos», dijo recientemente Juan Roig sobre el cambio que llega a Mercadona con las pescaderías. «Por temas de calidad y de seguridad alimentaria, queremos que nos lo haga un proveedor. Habrá cuatro o cinco productos que los seguiremos preparando en los obradores centrales hasta que un proveedor tenga la tecnología para hacerlo», informó el dueño de una de las empresas más importantes de España.