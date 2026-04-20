Mercadona lo confirma: en 2025 compró productos por más de 180 millones de euros a proveedores de Baleares

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, ha seguido reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, que persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y está basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo.

En el caso de Baleares, en concreto, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 400 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de 180 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus Jefes (como internamente denomina a los clientes), destacan las más de 6 toneladas de patatas adquiridas en la campaña de 2025 a los proveedores Mr. Chippy e Illacamp, las 3 toneladas de tomate de ramellet y 786.000 kilogramos de calabacín adquiridos a Agromallorca y Agromenorca, las cerca de 2 toneladas de cebollas adquiridas al proveedor Juan Cladera y los 431.000 kilogramos de champiñones adquiridos a Sampson; cifras todas ellas que reflejan, además, la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario balear.

La inversión de Mercadona en Baleares también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 10 millones de euros. De este total, 9,4 millones de euros han ido destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer; y 600.000 euros, a actuaciones de mejora en el almacén logístico de la compañía, ubicado en Mercapalma.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto un supermercado que ha supuesto el cierre de otro por no cumplir los estándares requeridos por la compañía en el municipio de Sa Pobla (Mallorca). A cierre de 2025, Mercadona contaba con 47 supermercados, 43 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), 43 tenían la sección Listo para Comer y 37 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En términos de empleo, Mercadona dispone en Baleares de una plantilla compuesta por más de 3.000 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento del IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

Cabe destacar que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado 417 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 27 entidades sociales con las que colabora diariamente en Baleares, lo que equivale a más de 6.945 carros de la compra.

Crecimiento compartido: mejor con hechos

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas donde desarrolla su actividad.

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto de origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable.

De esta manera, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles, como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo que los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, como demuestran sus cifras. En 2025, las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que el año anterior.