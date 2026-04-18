Giro inesperado en los precios de Mercadona: el cambio que afecta a los productos más consumidos

Ir a hacer la compra ya hace tiempo que ha cambiado y no sólo porque mucha gente apuesta actualmente por hacerla online. En un sentido económico, o de ahorro, cada vez más gente entra al supermercado con una idea bastante clara de lo que quiere gastar, comparando precios casi sin darse cuenta y ajustando la cesta sobre la marcha. En ese contexto, cualquier cambio, aunque sea pequeño, se nota. Y eso es lo que ha ocurrido estos días con Mercadona y una bajada inesperada en los precios de muchos de sus productos.

En concreto, Mercadona ha empezado a aplicar una bajada de precios en productos muy habituales, de esos que prácticamente no faltan en ninguna casa. No es una campaña puntual, sino un ajuste más amplio que afecta a decenas de artículos repartidos por toda la tienda. El movimiento llega, además, en un momento muy concreto ya que estando a mediados de abril, con el último dato de inflación ya sobre la mesa y con el coste de la vida todavía presionando, este tipo de decisiones adquiere más relevancia de lo habitual si tenemos en cuenta que llenar la nevera, y la despensa, es una de las primeras necesidades para cualquier persona o familia.

Giro en los precios de Mercadona

El contexto actual no ayuda a que la compra sea más llevadera. El último dato confirmado del Instituto Nacional de Estadística y que se ha dado a conocer esta misma semana, claro que marzo no fue precisamente un mes tranquilo: la inflación subió hasta el 3,4%, incluso un poco más de lo que se había calculado en un primer momento. Es, de hecho, el nivel más alto que se veía desde junio del año pasado.

Y no es sólo una cuestión interna. El precio del petróleo ha vuelto a tensarse en las últimas semanas, muy condicionado por la situación en Oriente Medio y, en concreto, por el conflicto en Irán. Eso se ha notado casi de inmediato en las gasolineras, pero no se queda ahí. Al final, ese tipo de subidas acaba filtrándose a otros productos como los que encontramos en los supermercados, y por eso la sensación general sigue siendo la misma y es que llenar la cesta cuesta más. Y en ese escenario, cualquier cambio en productos básicos, aunque sea de unos céntimos, se mira bastante más que antes.

Productos básicos en el centro del cambio

Lo que llama la atención de esta bajada de precio en los productos de Mercadona es que no se ha centrado en artículos secundarios, sino en productos muy presentes en el día a día. Es decir, aquellos que se compran casi todas las semanas.

De este modo, la leche, el aceite, las patatas o el tomate están entre los más destacados, pero no son los únicos. También aparecen yogures, galletas, legumbres, conservas o productos lácteos, lo que amplía bastante el alcance de la medida. Al final, son esos pequeños cambios en productos concretos los que, sumados, pueden marcar la diferencia en el gasto total de una familia a final de mes.

Lista de productos con precios rebajados

Aunque la compañía no ha difundido un listado cerrado, en su web ya se pueden ver muchas de estas bajadas. Algunas son de unos pocos céntimos, otras algo más visibles, pero todas afectan a productos habituales.

Leche semidesnatada Hacendado (6 L): de 5,28 € a 5,04 €

de 5,28 € a 5,04 € Leche entera Hacendado (6 L): de 5,82 € a 5,76 €

de 5,82 € a 5,76 € Leche desnatada Hacendado (6 L) : de 5,04 € a 4,92 €

: de 5,04 € a 4,92 € Tomate triturado Hacendado: de 0,65 € a 0,60 €

de 0,65 € a 0,60 € Tomate frito receta artesana : de 1,50 € a 1,40 €

: de 1,50 € a 1,40 € Patatas (malla 5 kg): de 6,15 € a 5,60 €

de 6,15 € a 5,60 € Naranjas (malla 5 kg) : de 5,25 € a 4,75 €

: de 5,25 € a 4,75 € Aceite de girasol (5 L) : de 8,45 € a 8,30 €

: de 8,45 € a 8,30 € Yogur griego natural : de 1,55 € a 1,45 €

: de 1,55 € a 1,45 € Yogur griego (otras variedade s): rebajas de hasta 0,10 €

s): rebajas de hasta 0,10 € Kéfir natural: de 1,20 € a 1,10 €

de 1,20 € a 1,10 € Galletas María : de 1,40 € a 1,35 €

: de 1,40 € a 1,35 € Galletas cookies : de 1,45 € a 1,40 €

: de 1,45 € a 1,40 € Chocolate negro 85% : de 1,95 € a 1,75 €

: de 1,95 € a 1,75 € Lenteja pardina: de 2,05 € a 1,95 €

de 2,05 € a 1,95 € Hummus clásico: de 1,15 € a 1,05 €

de 1,15 € a 1,05 € Café molido mezcla : de 5,20 € a 5,00 €

: de 5,20 € a 5,00 € Burrata fresca: de 2,30 € a 2,20 €

A esta lista se suman otros productos como pasta, maíz dulce, frutos secos, conservas o platos preparados, lo que amplía el efecto de la bajada a buena parte de la compra semanal.

También hay cambios en productos del hogar

El ajuste de precios en Mercadona no se queda sólo en la alimentación. También se ha aplicado en artículos de uso diario en casa, algo que muchas veces pasa más desapercibido pero que también forma parte del gasto habitual. Productos como el jabón de manos, el gel de baño, el champú o incluso algunos utensilios de limpieza han reducido ligeramente su precio. Son diferencias pequeñas, pero que, como ocurre con la comida, se acumulan.

En definitiva, con los precios todavía en niveles elevados y con la sensación de que llenar el carro cuesta más que antes, este tipo de ajustes adquiere un peso distinto. No cambian por completo la situación, pero sí pueden aliviar ligeramente el gasto en el día a día. Lo que está claro es que el foco se ha puesto en productos muy concretos, los que más se repiten en la compra semanal. Y ahí es donde realmente se percibe cualquier cambio.