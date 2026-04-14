La inflación en marzo fue finalmente del 3,4%, 1,1 puntos porcentuales más que en el mes anterior y una décima superior a lo que estimó en un primer momento el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, la guerra de Irán ha impactado más de lo previsto en el Índice de Precios de Consumo (IPC), especialmente por los costes de la energía y de los combustibles, que se han incrementado con fuerza en el tercer mes del año.

«Este dato se explica principalmente por el encarecimiento de los carburantes, efecto directo del conflicto en Oriente Medio», ha defendido el Ministerio de Economía.

Sin embargo, no todo se le puede achacar a la guerra, pues la inflación subyacente, que no incluye en su cálculo a la energía y a los alimentos no elaborados, subió dos décimas, hasta el 2,9%.

Y tanto ese 2,9% como el 3,4% del IPC general se encuentran por encima del objetivo del 2% de inflación del Banco Central Europeo (BCE). Es decir, que sin el impacto de la energía, España ya se sitúa en un estadio de inestabilidad de precios.

La inflación en marzo

Por otro lado, la inflación en marzo ha registrado su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado. De hecho, este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

El grupo de transporte disparó su tasa anual en marzo más de cinco puntos, hasta el 5,3%, por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en marzo del año anterior.

Por otro lado, el grupo de vivienda situó su variación anual en el 3,7%, casi dos puntos por encima de la del mes pasado. Esto se debió al comportamiento de los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025, y de los combustibles líquidos, que subieron y el año anterior bajaron.

Así, el grupo de vestido y calzado presentó una tasa anual del 2,6%, más de 3,5 puntos por encima de la del mes anterior, debido a que los precios aumentaron más que en marzo de 2025 por el inicio de la temporada de primavera-verano.

El IPC facilitado este martes por Estadística tiene en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, pero su efecto sólo ha influido en la última semana del mes.

«Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza», señala Economía, que apunta que las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía «tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los próximos meses».