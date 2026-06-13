Iberdrola ilumina Bilbao con 1.500 drones para festejar sus 125 años de historia frente a la ría

La ciudad de Bilbao se convirtió este sábado en el epicentro de la celebración del 125 aniversario de Iberdrola, acogiendo un espectacular festival de música que reunió a cerca de 40.000 personas en el emblemático Parque de Doña Casilda. El evento, de acceso libre y más de seis horas de duración, llenó de música, color y alegría el corazón de la capital vizcaína, transformando uno de sus pulmones verdes en un enorme escenario al aire libre.

El cierre del evento fue espectacular: un show de drones sin precedentes con 1.500 dispositivos, el mayor realizado hasta la fecha en España. Este impresionante despliegue, alimentado íntegramente con energía 100% renovable, iluminó el cielo de Bilbao con coreografías luminosas que pudieron contemplarse desde diversos puntos de la ciudad.

El festival dio comienzo a las 16:00 horas y se extendió hasta las 22:00, superando con creces las previsiones de asistencia. Desde el primer momento se vivió un ambiente festivo y familiar, con miles de bilbaínos y visitantes de todas las edades que disfrutaron de una tarde-noche inolvidable bajo un cielo despejado. La Electric Band de Iberdrola fue la encargada de abrir la jornada, poniendo la primera nota musical y cargando de energía positiva al público presente.

El cartel contó con algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional: Süne fue la primera en subir al escenario, seguida de Rigoberta Bandini quien conectó especialmente con el público más joven gracias a su estilo fresco y personal. Posteriormente, Antonio Orozco tomó el relevo, emocionando a los asistentes con sus grandes éxitos y su característica voz.

El broche de oro llegó con Juanes, el artista colombiano que cerró el festival con un concierto lleno de energía, hits internacionales y un gran derroche de talento que puso a cantar y bailar a toda la multitud.

Para que nadie se perdiera ni un solo detalle, la organización instaló siete pantallas gigantes distribuidas estratégicamente por todo el parque, garantizando una visibilidad excelente desde prácticamente cualquier ubicación.

La organización del festival destacó por su excelente planificación y por poner especial atención en la experiencia del público y en la sostenibilidad. Los asistentes contaron con un amplio abanico de servicios: puntos de información, amplia oferta de comida y bebida, asistencia sanitaria, aseos, zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, un espacio específico de atención a menores y un Punto Violeta para la prevención de cualquier tipo de violencia machista. Al término del evento, se activó un dispositivo especial de limpieza, mantenimiento y jardinería que permitió dejar el Parque de Doña Casilda en perfectas condiciones.

El programa 125 años luz continúa

Este gran festival en Bilbao marca uno de los momentos más destacados de las celebraciones del 125 aniversario de Iberdrola. Tras el éxito rotundo de la cita vasca, el tour musical del programa 125 años luz continuará con dos grandes conciertos más:

Madrid, el próximo 27 de junio , con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna.

, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna. Valencia, el 28 de noviembre, con Estopa y Mafalda Cardenal.

A lo largo de todo 2026, el programa 125 años luz incluirá numerosas iniciativas dirigidas tanto a empleados, clientes y accionistas como al público en general: exposiciones, eventos sociales, actuaciones musicales y la iluminación especial de edificios emblemáticos en distintas ciudades.