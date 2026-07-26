Estamos a finales de julio, con los aeropuertos llenos, vuelos completos y miles de personas moviéndose prácticamente al mismo tiempo hacia destinos de vacaciones. Estamos ahora en ese momento del verano en el que más gente tiene oportunidad por fin de descansar y viajar, y a la vez, es también cuando más se repiten ciertos problemas que, en teoría, deberían estar controlados. Uno de ellos tiene que ver con el pasaporte. No con el hech de olvidarlo, que también ocurre, sino con no revisar bien si realmente sirve para viajar en esas fechas.

Porque aquí está la clave y es que no basta con tenerlo en vigor. Hay viajeros que llegan al aeropuerto con todo preparado, pasan el control de equipaje y es justo en el mostrador donde descubren que su documento no cumple las condiciones necesarias. En ese punto ya no hay margen de reacción y el vuelo sale, pero ellos no. Y en aeropuertos como Palma de Mallorca, Alicante-Elche o Gran Canaria esta situación se repite cada verano, así que todos los pasajeros que pasen por ellos deben saber que no pueden salir o entrar si su pasaporte no está en regla y no, no tiene que ver sólo con que haya caducado o esté próximo a hacerlo.

Estos aeropuertos de España bloquearán la entrada y salida a quienes pasen por alto este detalle del pasaporte

Hay una idea bastante extendida de que los problemas con la documentación aparecen al llegar al destino, pero en la práctica el primer filtro está mucho antes. Concretamente, en el momento de facturar o justo antes de embarcar. Es ahí donde las aerolíneas revisan el pasaporte con detalle. No es una comprobación superficial si bien las compañías siguen unas reglas muy claras, basadas en los criterios internacionales de la IATA, que indican qué documentos son válidos según el país al que se viaja. Si algo no encaja, el proceso se detiene y no se trata de discutir ni de intentar justificar la situación sino que simplemente no se embarca. Y el motivo es bastante claro ya que si una aerolínea transporta a un pasajero que no cumple los requisitos, puede enfrentarse a sanciones económicas importantes. Por eso no se arriesgan y ante la mínima duda, bloquean el acceso al avión y el viaje termina ahí.

El detalle que provoca la mayoría de problemas

El fallo más habitual no es el que todo el mundo imagina ya que no suele ser un pasaporte caducado, sino uno que, aparentemente, está en regla. Ahí es donde se produce la confusión. Para viajar a España o a cualquier país del espacio Schengen, los ciudadanos de fuera de la Unión Europea deben cumplir un requisito muy concreto: el pasaporte tiene que tener una validez mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio. Además, no puede tener más de diez años desde su expedición. Esto significa que un documento puede estar vigente y, aun así, no ser válido para ese viaje. Es un matiz que muchos pasan por alto hasta que se encuentran delante del mostrador. Y cuando eso ocurre, no hay alternativa rápida.

Qué pasa al llegar a España

Si el pasajero consigue embarcar, el siguiente paso es el control de entrada. Aquí la decisión ya no depende de la aerolínea, sino de la Policía Nacional, que aplica la normativa vigente en frontera. En aeropuertos como los de Palma, Alicante o Gran Canaria, el pasaporte se revisa de nuevo. Si el documento presenta daños o no cumple las condiciones exigidas, la entrada puede ser denegada. Y no es algo excepcional ya que además en muchos casos, se solicita documentación adicional como las reservas de alojamiento, billetes de vuelta o pruebas de medios económicos suficientes para la estancia. Todo forma parte del mismo proceso. Si algo no encaja, el problema aparece en ese mismo momento.

No todos los viajeros tienen las mismas condiciones

Otro punto que genera confusión es pensar que todos los pasajeros tienen las mismas obligaciones. Los ciudadanos españoles y de la Unión Europea pueden viajar dentro del territorio comunitario con el DNI o con el pasaporte en vigor. En estos casos, el proceso es mucho más sencillo y flexible.

Sin embargo, para los viajeros de fuera de la UE, las condiciones cambian completamente. Aquí sí se aplican todas las exigencias relacionadas con la validez del documento y con los requisitos de entrada. Por eso, basarse en la experiencia de otra persona no siempre sirve. Cada viaje tiene sus propias normas.

Revisar el pasaporte antes de viajar evita el problema

La mayoría de estos casos tienen algo en común y es que se podrían haber evitado con una revisión previa. No hace falta mucho tiempo, pero sí hacerlo con calma. Comprobar la fecha de caducidad es lo primero, pero no lo único. También hay que revisar si el pasaporte cumple ese margen de tres meses y si está en buen estado y sobre todo, no dejarlo para el último momento. Renovar con tiempo evita situaciones incómodas y decisiones de última hora que ya no dependen del viajero. Porque en pleno verano, con vuelos llenos y planes cerrados, un detalle así no se puede corregir sobre la marcha. Y cuando ocurre, el viaje se queda en el aeropuerto.