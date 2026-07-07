Los expertos coinciden: si vas a viajar éste verano, lo mejor es envolver el pasaporte en papel de aluminino

Los pasaportes biométricos contienen un chip electrónico que puede almacenar toda la información básica del titular, como su fotografía y algunos datos personales. Así, los controles migratorios son más ágiles para los viajeros. Aun así, existen trucos para evitar que la información la lea quien no debe.

Envolverlo con aluminio puede ayudar a hacerlo gracias a la tecnología RFID presente en estos documentos. El objetivo es que terceros no sean capaces de leer esa información mediante dispositivos especializados. Funciona como una barrera que bloquea las ondas electromagnéticas y dificulta que un lector RFID pueda leer el chip.

De esta manera, se puede reducir el riesgo de que los delincuentes puedan acceder sin autorización a datos como el nombre, la fotografía o la fecha de nacimiento de una persona en lugares como estaciones o aeropuertos. Además, el chip contiene también la imagen facial, por lo que el método es de ayuda para evitar el robo de identidad, llamada skimming digital.

Opinión de los expertos

Aunque el método cumpla con su función, los especialistas aseguran que no es una solución ni duradera ni cómoda. El aluminio se puede romper con facilidad, lo que haría que perdiera su capacidad de bloqueo si alguna parte del pasaporte quedase expuesta. Además, es poco práctico en los controles de seguridad. En cambio, ellos recomiendan usar fundas con bloqueo RFID diseñadas precisamente para impedir la lectura del chip sin necesidad de tener que recurrir al papel de aluminio.

Son fundas más resistentes y pueden proteger tarjetas bancarias y documentos con la tecnología de identificación por radiofrecuencia. Están diseñadas para un uso continuado, son reutilizables a largo plazo y son más discretas, lo que las convierte en una inversión inteligente para cualquier viajero frecuente. Son fáciles de encontrar en el mercado y su precio es asequible (por debajo de los dos euros).