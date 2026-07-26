Los chefs profesionales coinciden sobre la chufa: más allá de la horchata, también la consumimos tras remojo de 24 horas»

La chufa es uno de esos alimentos que casi todo el mundo asocia automáticamente con la horchata. En cuanto llega el calor, esta bebida refrescante gana protagonismo y recuerda la importancia de un tubérculo pequeño que lleva siglos cultivándose, especialmente en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, limitar la chufa a esta elaboración significa pasar por alto buena parte de su potencial gastronómico. Su sabor ligeramente dulce, su textura particular y su interesante perfil nutricional permiten incorporarla de muchas otras formas a la alimentación cotidiana, tanto en recetas tradicionales como en propuestas más innovadoras.

En los últimos años, el interés por los alimentos de origen vegetal y por ingredientes versátiles ha favorecido que la chufa vuelva a despertar la curiosidad de cocineros, nutricionistas y consumidores. Rehidratada, puede disfrutarse como un tentempié; molida, sirve para enriquecer masas y postres; convertida en harina, ofrece alternativas para quienes buscan variar sus recetas habituales. Además, diferentes investigaciones han analizado su contenido en fibra, grasas saludables y compuestos antioxidantes, mientras que organismos como la Fundación Española de la Nutrición destacan la importancia de incorporar alimentos vegetales variados dentro de una dieta equilibrada.

Más allá de la horchata: usos de la chufa en la cocina

Aunque muchas personas la consideran un fruto seco, la chufa es en realidad un pequeño tubérculo que crece bajo tierra. Su cultivo tiene una larga historia y encuentra en Valencia uno de sus principales referentes, donde la Denominación de Origen Protegida Chufa de Valencia garantiza la calidad y el origen del producto.

Su sabor dulce natural y su agradable aroma explican por qué ha sido utilizada durante generaciones para elaborar horchata, pero sus características permiten aprovecharla de muchas maneras diferentes sin necesidad de transformarla en bebida.

Rehidratada, una alternativa para picar entre horas

Uno de los usos menos conocidos consiste en consumir la chufa una vez rehidratada. Tras permanecer varias horas en agua, recupera parte de su humedad y adquiere una textura firme, ligeramente crujiente y muy agradable al masticar.

Puede tomarse sola como tentempié o combinarse con frutos secos, frutas desecadas y semillas para preparar mezclas energéticas. También resulta interesante añadirla a ensaladas o boles de cereales, donde aporta un toque dulce y una textura diferente sin necesidad de incorporar azúcares añadidos.

Harina para recetas dulces y saladas

La harina de chufa ha ganado popularidad entre quienes buscan diversificar los ingredientes habituales de la cocina. Su sabor suave combina especialmente bien con bizcochos, galletas, tortitas o panes caseros, aunque también puede utilizarse para espesar algunas cremas o aportar un matiz distinto a determinadas elaboraciones.

Al no contener gluten de forma natural, suele emplearse en recetas adaptadas para personas con enfermedad celíaca, siempre que el producto esté certificado para evitar contaminaciones cruzadas durante el proceso de elaboración.

Cremas, bebidas y postres diferentes

Además de la horchata tradicional, la chufa puede utilizarse para preparar bebidas vegetales caseras con distintos matices de sabor. Basta con triturarla una vez hidratada junto con agua y filtrarla para obtener una base que admite especias como canela, vainilla o cacao puro.

La pasta resultante tras el filtrado tampoco tiene por qué desperdiciarse. Puede incorporarse a masas de galletas, barritas energéticas, granolas o rellenos de repostería, contribuyendo a reducir el desperdicio alimentario.

Un perfil nutricional interesante

La chufa aporta fibra, hidratos de carbono complejos y grasas mayoritariamente insaturadas. También contiene minerales como el potasio y el magnesio, además de vitamina E, conocida por su función antioxidante.

Cómo incorporar la chufa sin complicaciones

Quienes nunca han utilizado chufa pueden empezar con preparaciones muy sencillas. Añadir unas pocas chufas hidratadas al yogur, mezclarlas con fruta fresca o incorporarlas a un muesli casero son opciones fáciles para familiarizarse con su sabor.

También puede triturarse junto con plátano, bebida vegetal y canela para elaborar batidos cremosos, o utilizarse como ingrediente en bases de tartas, mezclada con avena y dátiles.

Un ingrediente que merece más protagonismo

La gastronomía actual apuesta cada vez más por recuperar alimentos tradicionales capaces de ofrecer nuevas posibilidades culinarias. La chufa encaja perfectamente en esta tendencia gracias a su versatilidad y a la facilidad con la que puede adaptarse tanto a recetas dulces como saladas.

Descubrir otros usos más allá de la horchata permite aprovechar mejor sus cualidades y ampliar el repertorio de ingredientes habituales en la cocina.

Dónde comer chufa

La Campana

En las cubas de la familia Mira se elaboran cada dia litros de deliciosa horchata elaborada con chufa D.O. Chufa de Valencia (Alboraia) de gran calidad. Su proceso artesanal es, indefectiblemente, siempre el mismo (y elaborado con el mismo celo y mimo por conseguir el mejor resultado): se limpia muy bien el tubérculo con muchas pasadas, se tritura para extraer la esencia y se mezcla con agua mineral para convertirlo en bebidas, añadiendo el azúcar que interese.

Bodevici

Esta heladería zero waste, además, es distribuidor oficial de Món Orxata, pequeña empresa de Alboraya (València) impulsora de la agricultura ecológica y del consumo de km0, que ha revolucionado el mundo de la chufa y de la horchata desde su nacimiento en 2003.

Tea Shop

Para quienes buscan alternativas sin teína, Horchata Fusion recupera la inspiración de la tradicional horchata mediterránea a través de una infusión elaborada con chufa, avena, trigo sarraceno y algarroba. Su carácter tostado y cremoso la convierte en una opción ideal para disfrutar durante todo el día.

Soul of 1927

En el Grand Hotel Centenari Valencial hay cocina y coctelería de autor con la reinterpretación local del clásico old fashioned: el Soul Fashioned, un cóctel que fusiona el bourbon bañado en turrón de Jijona y chufa con sirope de caramelo salado y aromas cítricos.