Una experta advierte cuándo prevenir la caída del cabello de otoño: «Lo ideal es empezar a cuidarlo 8-12 semanas antes»

Durante el verano nunca nos preocupamos de la caída del cabello, pero, cuando termina, empezamos a ver cómo el cepillo queda con más cabello de lo habitual. Y siempre nos preguntamos qué está ocurriendo y por qué otro año más la caída estacional se incrementa. Sería un error pensar que esta caída es incontrolable porque recientemente hemos hablado con la doctora Cristina de Hoyos, dermatóloga médico-quirúrgica especializada en dermatología estética, tricología y trasplante capilar, y nos ha desmitificado lo que muchos creíamos: que la caída estacional se puede prevenir. «Aunque es importante matizar qué entendemos por «prevenir», apunta. Pero esta respuesta y muchas otras sobre cómo hacer que la caída estacional no afecte tanto las resolveremos a continuación.

¿Cómo se previene la caída estacional?

Un aspecto importante para determinar la caída estacional es tener en cuenta su naturaleza, es decir, que es «un proceso fisiológico, especialmente frecuente al final del verano y en otoño, y forma parte del ciclo normal del cabello», apunta la doctora de Hoyos. La consecuencia es que no podemos evitar por completo que esos cabellos que ya han entrado en fase de caída se desprendan, «pero sí podemos minimizar su impacto y favorecer que el nuevo cabello crezca en las mejores condiciones».

Es natural y, por tanto, no debes tomarlo como una urgencia médica. De hecho, Cristina de Hoyos explica que este es uno de los mayores errores que puedes cometer: «Interpretar cualquier aumento de la caída como un problema grave y comenzar a probar múltiples productos o suplementos sin un diagnóstico». La mayoría no son necesarios y algunos pueden incluso retrasar el diagnóstico de la causa real, apunta.

Para ello, la mejor herramienta que puedes utilizar para evitar que haya más caída capilar de la cuenta es el tiempo. La doctora recomienda empezar a cuidar el cabello «unas 8-12 semanas antes de la época en la que solemos notar una mayor caída, ya que el ciclo capilar funciona con varios meses de antelación». Esto suele significar comenzar a finales de primavera o principios del verano si queremos llegar al otoño con un cuero cabelludo en óptimas condiciones.

¿Cómo puedo cuidar el cabello?

Hay ciertas medidas que, aplicadas diariamente, pueden ayudar a que el nuevo cabello que vaya a salir lo haga con más fortaleza, así como a cuidar la raíz del cabello que ya tienes. Las medidas más importantes que apunta la doctora de Hoyos son mantener una alimentación equilibrada, asegurar un adecuado aporte de proteínas, hierro y otros nutrientes cuando exista un déficit: «Las dietas muy hipocalóricas o pobres en proteínas pueden desencadenar un efluvio telógeno semanas después y sumarse a la caída estacional fisiológica».

Es importante también proteger el cuero cabelludo de la radiación solar, «las quemaduras solares, la acumulación de sudor, sal, cloro o residuos de fotoprotectores y una inflamación mantenida pueden afectar al entorno donde crece el cabello», explica la experta. Además de controlar el estrés y tratar de forma precoz cualquier enfermedad del cuero cabelludo, como la dermatitis seborreica o la psoriasis, que, según la doctora, pueden empeorar la calidad del cabello.

Una situación excepcional es el cuidado que deben tener las personas con predisposición a una alopecia androgenética o con antecedentes de efluvios repetidos. En estos casos, «puede ser recomendable iniciar con antelación tratamientos médicos pautados por el dermatólogo, ya que en estos pacientes la caída estacional puede actuar como un desencadenante que haga más evidente una alopecia de base que hasta ese momento pasaba desapercibida».

Conviene recordar que el exceso de manipulación no suele ser la causa de la

caída, pero sí puede aumentar la rotura de la fibra capilar. «Cepillados muy agresivos, peinados con mucha tracción, herramientas de calor a temperaturas elevadas o tratamientos químicos repetidos hacen que el cabello se vea más fino y menos denso, aumentando la sensación de pérdida de cabello».

¿Cuándo no es caída estacional?

Un mensaje importante que nos deja la doctora es que, si la caída dura más de tres o cuatro meses, es muy intensa, aparecen zonas con menor densidad o ensanchamiento de la raya, o se acompaña de picor, descamación o dolor en el cuero cabelludo, no debemos asumir que es «la caída del otoño». En esos casos, Cristina de Hoyos recomienda acudir al dermatólogo para descartar una alopecia o una enfermedad del cuero cabelludo que requiera tratamiento específico.