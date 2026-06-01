Amaia Montero y Gonzalo Miró reviven la nostalgia de su historia juntos con un emotivo «te quiero»

Amaia Montero ha regresado a los escenarios por todo lo alto de la mano de La Oreja de Van Gogh. Desde el inicio de la gira, la artista no ha podido ocultar su emoción en cada concierto, pese a las críticas por el sonido o por su voz —sobre todo en los dos primeros en Bilbao—. Sin embargo, en Madrid no ha habido lugar para las críticas. Es más, todos los fans coinciden en su impecable actuación en la capital.

Aunque fue en su tierra donde la intérprete de Rosas decidió volver junto a la banda de pop, lo cierto es que en sus conciertos en Madrid no ha dudado en confesar que, para ella, la capital siempre ha sido un lugar especial, pues fue en la mencionada ciudad donde la fama del grupo comenzó a despegar.

En sus shows en Madrid, LODVG no solo ha recibido el caluroso apoyo de sus miles de fans, sino también de numerosos rostros conocidos que no han querido perderse este regreso. Entre ellos, Gonzalo Miró, ex pareja de la vocalista, que, a través de sus redes sociales, le ha dedicado un significativo mensaje.

Las emotivas palabras de Gonzalo Miró a su ex, Amaia Montero

Gonzalo Miró llegó a la vida de Amaia Montero en un momento de cambios para la artista: justo cuando decidió comenzar su carrera en solitario en 2008. Solo meses después de empezar una nueva aventura, la intérprete de La playa conoció al presentador televisivo, con el que protagonizó una discreta historia de amor entre 2009 y 2011.

Sin embargo, y aunque su relación sentimental terminó, el cariño ha perdurado a lo largo de los años. De hecho, el hijo de Pilar Miró —una de las mujeres más importantes de la televisión y el cine español— siempre ha sido un apoyo para la artista, a la que ha defendido en numerosas ocasiones y de la que ha hablado cuando, durante tiempo, estuvo apartada del foco mediático.

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Por ello, era más que de esperar que Miró no faltase a uno de sus conciertos. El pasado viernes, que fue el segundo concierto del grupo en Madrid, el presentador televisivo —también exnovio de Malú— acudió al show del grupo. De hecho, no ha dudado en compartir una imagen con Amaia, a la que le ha dedicado unas significativas palabras en redes sociales: «El Ave Fénix y yo. Orgulloso de ti».

A través de un posado de ambos, el comunicador ha dejado claro que Montero se encuentra en su prime —es decir, en uno de los mejores momentos de su vida— tras varios años en los que la cantante ha estado en el foco mediático por sus problemas de salud mental. Una publicación —y unas palabras— a las que ha reaccionado Amaia. «Gracias por estar siempre a mi lado cuando tengo las alas rotas y cuando se vuelven a desplegar. Te quiero», le ha respondido la artista.