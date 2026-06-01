Migrantes llegados en patera desembarcan en Can Pere Antoni, a pocos metros de viviendas de lujo y un beach club

La llegada de pateras a Baleares continúa dejando imágenes poco habituales. A las 02:12 horas de este lunes, un total de cuatro personas de origen magrebí fueron interceptadas tras alcanzar la playa de Can Pere Antoni, en Palma, uno de los enclaves urbanos más concurridos de la capital balear.

Los migrantes fueron localizados en la zona de la playa y posteriormente trasladados a la Jefatura Superior de Policía. En el operativo participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil del Puerto. La llegada de una patera a Can Pere Antoni ha causado sorpresa debido a que se trata de un escenario muy poco habitual para este tipo de desembarcos.

La playa, situada a escasos minutos del centro de Palma, recibe diariamente a miles de bañistas y visitantes, especialmente durante la temporada turística. Además, se encuentra junto a una exclusiva zona residencial con viviendas de alto nivel y cerca de un conocido beach club de Palma, frecuentado por residentes y turistas de alto poder adquisitivo.

Este nuevo episodio se produce apenas unas horas después de que Salvamento Marítimo y la Guardia Civil intervinieran en otras dos operaciones relacionadas con la llegada de migrantes a Baleares. La primera tuvo lugar sobre las 18:35 horas del domingo, cuando fueron rescatadas 19 personas de origen magrebí que navegaban a unas 30 millas al suroeste de Formentera.

Posteriormente, alrededor de las 19:00 horas, agentes de la Guardia Civil acudieron a la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, donde localizaron a otras cinco personas llegadas en una embarcación irregular. Con estas nuevas llegadas, el número de migrantes llegados a Baleares en las últimas horas asciende ya a 181 personas, en las últimas 24 horas, según los datos facilitados por las autoridades, confirmando la continuidad de la presión migratoria en Baleares y el incremento de las llegadas de pateras a Mallorca y Formentera.

Las autoridades mantienen activados los dispositivos de vigilancia marítima en Baleares, así como los protocolos de control de fronteras y rescate marítimo, para hacer frente a un fenómeno que, aunque habitual en determinadas zonas del archipiélago, sigue generando sorpresa cuando los desembarcos se producen en espacios urbanos tan visibles y concurridos como la playa de Can Pere Antoni de Palma.

La aparición de una patera en este punto de la capital balear constituye uno de los episodios más llamativos registrados recientemente, al producirse en una playa urbana de Palma rodeada de viviendas, establecimientos turísticos y zonas de ocio, un contexto muy diferente al de otros desembarcos detectados habitualmente en áreas más aisladas del litoral balear.