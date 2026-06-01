Todo sobre el look de Sara Carbonero para recibir la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha

Sara Carbonero ha vivido este fin de semana uno de los momentos más emocionantes de su vida al recibir la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Este reconocimiento llega poco más de un mes después de que tuviese que despedirse de su madre, Goyi Arévalo, tras dos años de lucha contra una enfermedad. El acto institucional exigía un protocolo cuidado, pero la presentadora ha sabido llevarlo a su terreno de manera magistral, fusionando la sobriedad del evento con ese inconfundible espíritu desenfadado que siempre la hace triunfar. En este caso ha optado por un traje de dos piezas con pequeños detalles en negro que marcaban la diferencia.

El Traje Sastrería Color Arena: la tendencia atemporal

La pieza central del estilismo ha sido un impecable traje de chaqueta de dos piezas en un favorecedor tono arena. Un color que huye del clásico e impersonal negro de los eventos de gala y que aporta una luminosidad brutal al rostro. La blazer, de estructura limpia y líneas depuradas, se ceñía a la silueta de forma natural, combinada con unos pantalones de sastre fluidos que estilizaban su figura por completo. Un acierto absoluto que demuestra que el minimalismo cromático sigue siendo el rey de los eventos en este 2026. La chaqueta contaba con detalles en negro en los puños y en el cierre, puesto que prescinde de los habituales pantalones y opta por una tira, también en negro. Unos detalles que consiguen destacar, pero sin ser estridentes.

Pendientes XXL y ondas al agua: el contraste perfecto

Para romper la neutralidad del traje y elevar el conjunto al siguiente nivel, Sara Carbonero ha apostado de lleno por los accesorios de gran formato que la hacían destacar sobre el resto, pero sin ser estridente.

Joyas con personalidad propia: Unos pendientes de gran tamaño han sido los encargados de acaparar todas las miradas. Su diseño, geométrico y con un brillo estratégico, enmarcaba el rostro de la periodista, aportando un toque de sofisticación.

Unos pendientes de gran tamaño han sido los encargados de acaparar todas las miradas. Su diseño, geométrico y con un brillo estratégico, enmarcaba el rostro de la periodista, aportando un toque de sofisticación. Melena icónica: El cabello se ha trabajado con unas ondas muy suaves y deshechas, cayendo de forma natural sobre sus hombros. Un peinado que suavizaba las líneas de la sastrería y le aporta naturalidad, algo que ella siempre defiende con Slowlove, su marca de moda creada junto a su amiga Isabel Jiménez.

Una lección de elegancia en un día histórico

Con este despliegue de buen gusto, Sara Carbonero no solo ha recogido un galardón que premia su vinculación y cariño por su tierra, también ha dado una lección de elegancia para una ocasión muy especial. Ha demostrado que se puede ser la más elegante de un acto oficial sin necesidad de recurrir a vestidos de gala recargados.

Aunque se podría esperar que este traje de dos piezas pudiera formar parte de la colección de su propia marca, Happy FM ha podido comprobar que no se encuentra en el catálogo de la actual temporada de la firma Slowlove. La toledana podría haber elegido otra firma o haber recurrido a un look de temporadas pasadas.

Las lágrimas de Sara tras la muerte de su madre

No se trataba de un acto cualquiera, puesto que la periodista no ha podido recibir esta medalla con su madre todavía en vida. La muerte de Goyi Arévalo ha sido un duro golpe para toda la familia, pero especialmente para ella y su hermana Irene, que estaban muy unidas a la fallecida. En su discurso de recogida no ha podido evitar las lágrimas en un acto en el que le hubiera encantado estar acompañada. Los que sí estuvieron fueron su hermana Irene y Jota, su actual pareja, que no se perdieron ni un momento de la entrega.