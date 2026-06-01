Avance semanal de ‘Valle Salvaje’, del 1 al 5 de junio: José Luis destierra a Victoria
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente impresionante que ya ha marcado un antes y un después en muchos aspectos. Esta semana, los seguidores de esta serie van a tener la oportunidad de ver cómo Luisa sorprende a Rosalía con la pequeña María en brazos, mientras que Rafael toma una drástica decisión que cambiará todo. Francisco pide matrimonio a Pepa, mientras que José Luis decide sellar el destino de Victoria. Todo ello mientras, ante la atónita mirada de todos, José Luis destierra a Victoria. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 1 de junio (capítulo 427) hasta el viernes 5 de junio (capítulo 431).
Lunes 1 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 427)
Luisa deja completamente sin palabras a Rosalía al aparecer con la pequeña María en brazos, mientras que confiesa a Bárbara que existe algo extraño en el comportamiento de la joven. En cuanto a Enriqueta, opta por acorralar a Rafael con una confesión que le deja verdaderamente sin aliento, mientras que algo sale mal en la pedida de matrimonio de Francisco a Pepa.
Martes 2 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 428)
El escándalo en torno a Dámaso parece que ha sacudido con fuerza no solamente en la Casa Grande, sino también en la Casa Pequeña. Hasta tal punto que, como era de esperar, las consecuencias no tardan en llegar. Rosalía, por su parte, ignora los incesantes ruegos por parte de Leonor, puesto que se presenta en la Casa Pequeña para ver a María. Abrumado por la situación, Rafael toma una drástica decisión que cambiará todo.
Miércoles 3 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 429)
Finalmente, Francisco pide matrimonio a Pepa, por lo que, a buen seguro, tendremos nueva boda a la vista. José Luis se siente profundamente desbordado, hasta tal punto que acaba derrumbándose ante Hernando. Esta situación provoca que el marqués tome una drástica decisión. Pedrito, por su parte, alimenta las sospechas de Luisa y Bárbara respecto a Rosalía. ¿Qué descubrirán, exactamente?
Jueves 4 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 430)
José Luis no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sellar el destino de Victoria, mientras que la calesa de los Guzmán regresa a Valle Salvaje. De hecho, el mismísimo don Hernando acude a recibirla. Todos creen que Leonardo e Irene han regresado, pero la realidad es completamente diferente.
Viernes 5 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 431)
José Luis no ha tenido reparos a la hora de desterrar a Victoria de Valle Salvaje. De hecho, se arma de valor a la hora de hacerlo bajo la atónita mirada de todos. Don Hernando, por su parte, presenta a su hija Manuela, cuya llegada parece que no pasa desapercibida, ni mucho menos. Su primer choque con Braulio desata una inesperada tensión, que podría derivar en una situación que, inesperadamente, marcaría un gran punto de inflexión en esta historia.
Temas:
- Televisión Española (TVE)