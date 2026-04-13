Muere la madre de Sara Carbonero: lo que se sabe de la vida de Goyi Arévalo

El año 2026 está siendo negro para Sara Carbonero. La periodista ya comenzó con mal pie al tener que ser sometida a una operación de urgencia mientras pasaba unas vacaciones en Canarias, pero en abril ha sufrido el golpe más duro posible: ha perdido su madre. Repasamos cómo fue la discreta vida de Goyi Arévalo, que ha sido su mayor apoyo en los últimos años.

Por el momento, se sabe que este mismo lunes se despedirá a la fallecida en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que está en la localidad de Corral de Almaguer. En estos momentos sus restos mortales descansan ya en el tanatorio, donde amigos y familiares han acudido a darle el último ‘adiós’. Entre esas visitas ha estado la de Iker Casillas, ex marido de Sara y padre de sus dos hijos.

Sara no ha dudado a lo largo de los años en cuidar mucho que su madre y toda su familia estuvieran fuera del foco mediático, pero eso no le impedía utilizar las redes sociales para felicitarles en cumpleaños y Días de la Madre. En muchos de esos momentos ha recordado que su madre ha sido uno de sus mayores pilares en su vida.

De la discreta vida de Goyi apenas se sabe que se separó hace años de su marido, el padre de Sara y su hermana. Un momento que fue muy complicado de digerir, pero con lo que supo lidiar durante el tiempo. El cambio en su vida hizo que se tuviera que poner a trabajar, siendo vista como una de las empleadas de una residencia de ancianos.

Goyi fue el apoyo de Sara durante su enfermedad

Goyi estuvo al lado de su hija en el momento en el que el cáncer llegó a su vida, paralizando todo su mundo para centrarse en las operaciones y las sesiones de quimioterapia. Además, también estuvo al lado de su hija y de sus nietos en el momento en el que Sara e Iker anunciaron su separación.

En el año 2024 era la propia Goyi la que necesitaba ser cuidada por culpa de una complicada enfermedad de la que no se conocen detalles. Tanto la periodista como su hermana han estado junto a ella todo el tiempo posible, llegando a turnarse para pasar todo el tiempo posible con ella. La preocupación por ella hizo que se trasladase desde Corral de Almaguer hasta Madrid para estar más tiempo acompañada.

Pese a todo, Arévalo estuvo a comienzos de año al lado de su hija para apoyarla en la repentina operación a la que se tuvo que someter durante unas vacaciones en Lanzarote. En este caso, también tuvo que estar pendiente de cuidar de sus nietos, aunque Iker Casillas, su padre, no dudó en mover su agenda para estar con ellos y ayudar a la recuperación de su madre.

La fallecida tuvo un papel también muy importante en la vida de sus nietos en el año 2019. Fue en aquel momento cuando Sara Carbonero fue diagnosticada de cáncer, por lo que todo su mundo personal y profesional se paró. Por si no fuera suficiente, apenas unas semanas después de ese diagnóstico, el futbolista sufría un infarto mientras entrenaba con el Oporto, su último equipo.

Fueron meses muy complicados en los que toda la familia puso de su parte para cuidar de los pequeños y que los padres pudieran recuperarse de cada uno de sus problemas médicos.