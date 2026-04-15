Buenas noticias para el bolsillo: Mercadona baja el precio de estos productos

Primero fueron los huevos y ahora ha tocado el turno de la leche, las patatas y el aceite. Mercadona baja los precios de productos esenciales con rebajas de hasta un ocho por ciento en plena escalada inflacionista.

La cadena de capital valenciano ha anunciado la bajada del precio de la leche que vende en sus supermercados. La compañía presidida por Juan Roig ha rebajado el coste de uno de los productos básicos de la cesta de la compra junto a otro centenar de referencias del surtido que vende en sus establecimientos de toda España.

Mercadona ha bajado el precio de venta al público de la leche que comercializa con la marca Hacendado en los formatos de seis briks de las modalidades entera, entera sin lactosa, desnatada, semidesnatada y semidesnatada sin lactosa. De acuerdo con los precios vigentes en los supermercados y en la página web oficial de Mercadona, la compañía valenciana ha rebajado el precio del litro de leche entera hasta los 0,96 euros. La referencia de leche entera, sin lactosa, cuesta ahora 1,03 euros el litro.

Mercadona también ha bajado el precio de la leche semidesnatada, que cuesta ahora 0,84 euros el litro, y de la semidesnatada sin lactosa, disponible en los lineales de sus supermercados por 0,94 euros el litro.

En el caso de la leche desnatada de Hacendado, la bajada deja el precio en los 0,82 euros por litro.

Mercadona ha anunciado que, además de la leche, reduce el precio a otro centenar de productos que vende en sus supermercados. En un contexto marcado por la subida de la inflación provocada por la guerra de Irán, la empresa que preside Juan Roig baja los precios de referencias como el aceite de girasol refinado, que pasa a los 1,66 euros el litro, o del aceite oliva de primera, que cuesta ahora 3,95 euros por litro.

Mercadona también ha bajado el precio de la malla de cinco kilos de patatas, que pasa de 6,15 a 5,6 euros el kilo.

La principal cadena de distribución comercial española también ha rebajado el coste para sus jefes, conforme denomina Mercadona a los clientes en la jerga interna de la empresa, de productos como las naranjas, el café, las pastas, los yogures, las galletas o el tomate triturado.