Precio de la luz hoy, lunes 15 de junio, por horas: ¿cuál es la hora perfecta para poner la lavadora?

Este lunes 15 de junio el precio medio al que se encuentra la electricidad en el mercado se sitúa en los 87,76 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, cuándo apagar la televisión o encender el aire acondicionado.

Unos datos que reflejan un valor preocupante: el precio del MWh vuelve a subir por tercera jornada consecutiva. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este lunes se presenta como una jornada cara ya desde las primeras horas del día, con precios que se mantienen por encima de los 119 euros/MWh durante toda la noche y alcanzan el pico en la mañana entre las 6:00 y las 8:00, donde el precio se ubicará en los 135,34 €.

A media mañana es cuando se notará un alivio en el precio al desplomarse estos hasta valores muy bajos a partir de las 10:00. El lapso de tiempo donde más barata se encuentre la luz será entre las 13:00 y las 14:00, bajando hasta los 0,84/MWh.

Así es que esta franja es, con diferencia, la más recomendable para realizar las tareas del hogar de mayor consumo, como poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche eléctrico, ya que el coste será prácticamente simbólico. Sin embargo, este alivio no será duradero, ya que a partir de las 18:00 los precios se disparan como si de un cohete se tratasen, llegando a superar los 127 euros a las 19:00.

El periodo más caro del día lo encontramos entre las 21:00 y las 22:00, donde el precio se situará entre los 158,60 euros/MWh. Es entonces cuando se debe evitar el uso de electrodomésticos, salvo que sea necesario, habiendo adelantado todas las tareas en las horas centrales para reducir el impacto en la factura.

Desglose del precio de la luz por horas hoy

– 00:00-01:00 127,92 euros

-01:00-02:00 125,05 euros

-02:00-03:00 120,27 euros

-03:00-04:00 119,83 euros

-04:00-05:00 120,39 euros

-05:00-06:00 125,05 euros

-06:00-07:00 135,34 euros

-07:00-08:00 134,97 euros

-08:00-09:00 115,11 euros

-09:00-10:00 71,28 euros

-10:00-11:00 25,01 euros

-11:00-12:00 3,47 euros

-12:00-13:00 1,04 euros

-13:00-14:00 0,84 euros MÍNIMO

-14:00-15:00 0,96 euros

-15:00-16:00 1,04 euros

-16:00-17:00 9,04 euros

-17:00-18:00 40,20 euros

-18:00-19:00 91,86 euros

-19:00-20:00 127,91 euros

-20:00-21:00 149,51 euros

-21:00-22:00 158,60 euros MÁXIMO

-22:00-23:00 156,48 euros

-23:00-24:00 144,98 euros