Las 7 ciudades españolas con más robos de bicicletas: Valencia lidera el ranking y le sigue Murcia

Los hurtos por robos de bicicletas aumenta cada vez más en España. Valencia encabeza la clasificación de las grandes ciudades españolas con mayor tasa de víctimas de robos de bicicletas. Además, un 26,2% de los usuarios encuestados en la capital levantina afirma haber sufrido al menos un robo de una bicicleta durante los cinco años anteriores, lo que equivale a más de uno de cada cuatro ciclistas. Después de Valencia aparecen Murcia (24,2%) y Sevilla (23,5%), dos ciudades en las que más de dos de cada diez usuarios de bicicleta aseguraron haber sido víctimas de un robo durante el mismo periodo, según el estudio realizado por el Barómetro de la Bicicleta en España.

El resto de ciudades afectadas

La clasificación elaborada a partir de los datos del estudio muestra a las siete ciudades analizadas en el siguiente orden:

Valencia : 26,2%.

: Murcia: 24,2%.

Sevilla: 23,5%.

Barcelona: 19,1%.

Málaga: 17,1%.

Zaragoza: 16,4%.

Madrid: 8,3%.

Las diferencias fundamentales se reflejan en la primera y la última ciudad de la clasificación, ya que Valencia asegura que uno de cada cuatro usuarios expresa haber sufrido un robo y en Madrid la cifra se redujo hasta el 8,3%, la tasa más baja del estudio.

El caso clave: Murcia

Lo más llamativo de este análisis es que Murcia es la única ciudad en la que aumentó la tasa de víctimas con respecto al año 2022. Esta ciudad registró un incremento de 1,7 puntos porcentuales y en cambio, el resto de los municipios experimentaron una caída. Por otro lado, Barcelona obtuvo la mayor caída, al pasar del 33,8% registrado en 2022 al 19,1% en 2024, lo que supuso una reducción de 14,7 puntos porcentuales. A su vez, Madrid consiguió un descenso considerable, ya que la capital redujo su tasa en 8,5 puntos porcentuales hasta situarse en el 8,3%. La evolución en el resto de las ciudades fue la siguiente:

Valencia: 8,1 puntos menos.

Sevilla: 1,3 puntos menos.

Málaga: 4,7 puntos menos.

Zaragoza: 6,4 puntos menos.

Un porcentaje que enseña la disminución de los ciclistas que han sufrido el robo de su bicicleta.

A nivel nacional

En España, el 14,3% de los usuarios que montan en bicicleta afirman haber tenido al menos un robo durante los cinco años anteriores. De ese total, el 9,2% señala haber sido víctima de un único robo, mientras que el 5,1% dicta haber sufrido más de uno. Esta cifra enseña como han mejorado los datos con respecto al año 2022, cuando el porcentaje combinado alcanzaba el 17,7%.

Las medidas

El estudio resalta que los usuarios son cada vez más conscientes de lo necesario que es proteger sus bicicletas. Por eso, el 78% de los encuestados cuenta que utiliza algún sistema de prevención para evitar robos. Además, entre las medidas más habituales destaca el uso de candados, utilizado por el 59,6% de los participantes, seguido del estacionamiento en lugares seguros. Por lo tanto, este análisis recuerda que los datos no representan denuncias policiales ni tasas oficiales de criminalidad, sino la experiencia vivida por los usuarios encuestados.