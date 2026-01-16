Le roban una bicicleta de más de 2.500 euros mientras compraba en un centro comercial de Marratxí

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un joven de 21 años por robar una bicicleta valorada en más de 2.500 euros.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la pasada semana, un menor estacionó su bicicleta en el aparcamiento habilitado para ello en un centro comercial de Marratxí.

Después de unos minutos, tras finalizar las compras, se dirigió nuevamente al aparcamiento y comprobó que le habían forzado el candado de bloqueo de la bici y la habían sustraído.

Tras la denuncia recibida, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pont d’Inca, iniciaron una investigación y pudieron comprobar que se había puesto a la venta al día siguiente de la sustracción en una plataforma de compraventa. Posteriormente, realizaron un rastreo del anuncio hasta que lograron recuperar la bicicleta y detenerte al autor, un joven de 21 años.