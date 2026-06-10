¿Qué consume menos, un ventilador de techo o un aire acondicionado? Los expertos coinciden

La llegada del verano trae consigo la incertidumbre de qué dispositivo es mejor para combatir el calor. La relación calidad-precio es lo que busca la gente para no pasar calor y que la factura de la luz no se vea disparada. Los dos grandes competidores que aparecen cada año en el debate son el ventilador de techo y el aire acondicionado, pero, ¿cuál es la mejor opción? Expertos han analizado el gasto energético de cada uno de los dispositivos y también cuál es el efecto que produce su funcionamiento dentro de nuestras casas.

Consumo energético

Si nos referimos exclusivamente al consumo energético, hay una clara diferencia entre los dos competidores. El ventilador de techo tiene un consumo que oscila entre los 15 W y los 70 W; dependiendo de la velocidad y de si su motor es de corriente continua (los más eficientes), el consumo será mayor o menor.

Un equipo de aire acondicionado, empleado para enfriar una habitación mediana, tiene un consumo de entre 500 W y 1500 W. Haciendo el cálculo rápido, el consumo de un aire acondicionado equivale a tener entre 20 y 50 ventiladores. Los nuevos sistemas Inverter de aire acondicionado pueden ahorrar entre un 30% y un 50% de energía frente a uno convencional. Esto se debe a que evita los picos de arranque del compresor, manteniendo una potencia variable y constante.

Un factor importante a la hora de programar el aire acondicionado es la temperatura. Cuando el termostato baja de los 24-26 grados Celsius, aumenta el consumo entre un 5% y un 8%.

Otro factor es que los aires acondicionados modernos en modo standby consumen entre 0,5 W y 1 W, mientras que modelos antiguos pueden llegar a los 5 W sólo por estar enchufados.

Diferencias entre dispositivos

Ambos dispositivos cuentan con una serie de ventajas por las que su uso sigue estando en todos los hogares españoles. En el caso del ventilador de techo, las ventajas son:

No reseca el aire ni las mucosas, lo que evita resfriados, sobre todo a la hora de dormir.

Consume un 90% menos de energía comparado con el aire acondicionado.

El flujo de aire dificulta el vuelo de mosquitos.

Muchos modelos incluyen luz y modo invierno, que ayuda a distribuir el aire caliente que se acumula en el techo.

En el caso del aire acondicionado tenemos:

Enfriamiento real. El aire acondicionado extrae el calor y baja la temperatura real. A diferencia del ventilador, que sólo mueve el aire.

Reduce la humedad del ambiente.

Permite encontrar el punto perfecto de temperatura con su regulador.

Los filtros modernos ayudan a limpiar el aire de polvo y alérgenos.

La mayoría cuentan con bombas de calor.

La mejor opción

Los expertos concluyen que la mejor opción es tener ambos dispositivos. El aire acondicionado es la mejor opción en momentos de más calor y mantiene el frío durante un tiempo largo. El ventilador ayuda a distribuir el aire frío que se queda en el suelo y suele ser la mejor opción para dormir.

Al combinar las dos, haces un uso y gestión inteligente de los dispositivos, pudiendo ahorrar en la factura de la luz.