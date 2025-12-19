Guía completa para dar de alta la luz: costes, pasos y plazos

Dar de alta la luz en una vivienda es un trámite imprescindible al mudarse a un nuevo hogar, ya sea en una vivienda de obra nueva o al reactivar un suministro previo. Aunque el proceso es relativamente sencillo, implica costes regulados, plazos variables y documentación específica que conviene preparar con antelación. A continuación, te explicamos en detalle cómo se calcula el coste de la luz, los pasos a seguir, los plazos y algunos consejos prácticos para completar el trámite de contratación sin complicaciones.

Precios y derechos de alta

El coste de dar de alta la luz se compone de tres partidas reguladas: derechos de extensión, derechos de acceso y derechos de enganche, que se pagan una sola vez con la primera factura. Los derechos de enganche tienen un importe fijo cercano a nueve euros, mientras que los de acceso y extensión se calculan por kW de potencia contratada, alrededor de 19,70 €/kW y 17,37 €/kW respectivamente, sin impuestos.

En la práctica, para una vivienda promedio con una potencia eléctrica habitual (entre 3,45 kW y 5,75 kW), el coste del alta de luz suele oscilar entre 130 y 220 euros antes de impuestos, dependiendo de si es necesario pagar nuevamente los derechos de extensión. Si la vivienda ya contó con suministro eléctrico y no han transcurrido más de tres años desde la baja, es posible evitar el pago de los derechos de extensión.

Por otro lado, el precio de la luz hoy, según Rastreator, es determinado por la Red Eléctrica de España (REE). Este precio varía por hora en función de la demanda (valle durante la madrugada, punta por la tarde), las condiciones climáticas y los acontecimientos globales. Se da prioridad a las energías renovables más económicas frente a fuentes más caras, como el gas.

Pasos para dar de alta la luz

El primer paso consiste en elegir la tarifa, la compañía y la potencia contratada, teniendo en cuenta el uso de la vivienda (residencia habitual, segunda residencia, con o sin calefacción eléctrica, etc.). Luego, debes contactar con la comercializadora seleccionada (por teléfono, web o app) y proporcionarle toda la documentación necesaria para tramitar el alta.

Por lo general, te solicitarán el DNI o NIE del titular, la dirección completa del inmueble, el número CUPS si está disponible, la potencia deseada en kW, la cuenta bancaria para la domiciliación y, en caso de altas nuevas o instalaciones antiguas, el Certificado de Instalación Eléctrica (boletín). Una vez enviada la solicitud, la comercializadora la remite a la distribuidora, que revisa la documentación, puede enviar un técnico si es necesario y finalmente instala o activa el contador para poner en marcha el suministro.

Plazos y condiciones habituales

En palabras de Patricia Carril, responsable de energía en Rastreator, en “una vivienda de obra nueva sin suministro previo ni número CUPS, el plazo estimado para dar de alta la luz por primera vez suele ser de entre cinco y quince días hábiles. Este tiempo puede variar en función de la comercializadora elegida y de que entregues toda la documentación requerida al tiempo que contratas la tarifa o no”.

En viviendas donde ya existía suministro y solo se requiere reactivar la luz o cambiar de compañía, el plazo habitual para que la distribuidora active el servicio suele ser de cinco a siete días hábiles desde la aceptación de la solicitud. Planificar correctamente el alta de la luz permite agilizar el trámite y reducir costes. Asegúrate de tener toda la documentación lista, elegir la tarifa adecuada y comparar opciones para activar el suministro sin sorpresas en tu nuevo hogar.