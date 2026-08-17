¿Gananciales o separación de bienes?: así ha quedado la fortuna de Cristiano Ronaldo tras casarse con Georgina Rodríguez

Un año después de anunciar su compromiso y de generar una enorme expectación a nivel mundial, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. Aunque muchos esperaban una boda marcada por el lujo y la ostentación, la pareja ha optado por todo lo contrario. Tal y como ellos mismos han mostrado, la celebración ha sido sencilla, íntima y ha tenido lugar en el salón de su casa de Portugal el pasado 11 de agosto.

Pero más allá de los detalles de la ceremonia y de cómo han festejado este importante paso en su relación, hay una cuestión que tampoco ha pasado desapercibida. Y es lo que ha ocurrido con sus respectivas fortunas después de casarse. Con un patrimonio millonario en juego, la incógnita estaba en saber bajo qué régimen económico han contraído matrimonio y cómo afecta esta decisión a los bienes de cada uno. Y un medio portugués ha sido el encargado de aclarar esta cuestión.

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Tal y como ha informado el diario Jornal de Notícias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez firmaron el 10 de agosto (un día antes de la ceremonia) un acuerdo prenupcial en una notaría pública de Lisboa, donde pusieron en acta su mutuo acuerdo de optar por la separación de bienes. Se trata de un régimen económico en el que cada cónyuge conserva la propiedad, la administración y la libre disposición de los bienes que tenía antes del matrimonio y de los que quiera adquirir después. Es decir, no existe un patrimonio común o compartido entre los casados a no ser que decidan comprar conjuntamente cualquier propiedad, apareciendo así el nombre de ambos. Por otro lado, en el certificado de su matrimonio, según lo publicado, también se señala que ninguno de los dos contrayentes ha cambiado su nombre tras el matrimonio.

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De acuerdo con la información difundida por The Sun, la fortuna del futbolista alcanza los mil millones de libras (equivalente a 1.168.355.000 euros). En su patrimonio aparecen hoteles, gimnasios, clubs de pádel y marcas de ropa, así como propiedades de lujo, avión privado y un yate. Una situación económica que le sitúa entre los hombres más ricos del mundo. Es por ello por lo que, en el caso de que decida divorciarse de Georgina, a pesar de haber firmado una separación de bienes, ingresaría mensualmente a Georgina una ostentosa cifra de dinero (la cual se calcula en función de sus ingresos) con la finalidad de garantizar su estabilidad económica y contribuir al bienestar de los hijos que tienen en común.

Por ahora, ni Georgina ni Cristiano se han pronunciado sobre el acuerdo matrimonial al que han llegado, limitándose a confesar a la revista Vogue (el único medio que ha podido estar presente en su enlace) que la boda había sido un sueño. «Fue exactamente como lo había imaginado», expresaba la de Jaca.