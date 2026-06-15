El Ibex 35 sube un 1,8% en la apertura y supera por primera vez los 19.100 puntos tras el acuerdo de paz

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este lunes, 15 de junio, con un avance del 1,82%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar los 19.100 puntos por primera vez en su historia y situarse en los 19.106,10 enteros, con el precio del petróleo hundiéndose casi un 5% tras anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial.

En este contexto, el precio del Brent bajaba un 4,4%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 83,5 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 80,5 dólares, tras abaratarse un 5,2%, mínimo de dos meses.

La caída del precio del petróleo en las primeras horas de este lunes se produce después de que este domingo el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciase que el acuerdo con Irán incluye el levantamiento inmediato del bloqueo del estrecho de Ormuz.

«El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!», indicó en un mensaje publicado en redes sociales. «Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de EEUU», añadió en referencia al cierre perimetral de Ormuz impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

Trump emplazó así a los «buques del mundo» a «encender motores». «¡Que fluya el petróleo!», remachó.

El acuerdo de paz, que se firmará el próximo viernes en Suiza, incluye el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido Líbano. Trump precisó que el estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán.

«Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!», destacó.

En el terreno empresarial, Técnicas Reunidas ha comunicado que se ha adjudicado dos grandes proyectos para la ingeniería, aprovisionamiento y construcción de las instalaciones upstream para gestionar la producción de un campo de crudo en Oriente Medio.

De su lado, Ferrovial pagará un dividendo flexible de 400 millones de euros este lunes, que se repartirá entre los accionistas a razón de 0,5578 euros por acción.

Las empresas del Ibex 35

En la apertura de la sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era Repsol (-3,8%), seguido de Puig (-0,9%) y Naturgy (-0,5%).

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a IAG (+4,9%), Santander (+3,3%) y Arcelormittal (+3,1%).

Mercados internacionales

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con subidas (+0,8%), al tiempo que el Dax de Fráncfort crecía un 1,8% y el parisino Cac 40 un 1,7%.

Asimismo, los efectos de estos anuncios de paz en Oriente Próximo están llevando a las Bolsas asiáticas a apuntarse fuertes ascensos. El índice Shenzhen chino ha subido casi un 4%, mientras que el Nikkei japonés y el Kospi surcoreano han ganado más de un 5%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,378% tras decrecer un 1,5%.

Respecto a las divisas, el euro se alzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,607 dólares.