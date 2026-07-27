Que no vuelvan a arder: los propietarios de montes privados reclaman un Pacto de Estado por los Bosques

«España vuelve a arder». Así lo advierte la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), que, en un contundente manifiesto, reclama al Gobierno un Pacto de Estado que sitúe los bosques en el centro de la política del país.

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue insistiendo en la importancia de activar un Pacto de Estado sobre la Emergencia Climática, los propietarios de los bosques privados reclaman uno muy específico que abarque el 72% de la superficie forestal de España que ellos mismos gestionan.

La organización ha expresado en un comunicado su pesar por las personas fallecidas, heridas y evacuadas por los incendios forestales que están asolando el país. Tras cada incendio, la entidad recuerda que «hay vidas truncadas, hogares perdidos y explotaciones destruidas, además de un patrimonio natural cuya recuperación llevará décadas».

El fracaso de la política forestal

Pero, advierte la confederación, sería un grave error considerar que España atraviesa únicamente una sucesión de incendios excepcionales. «Estamos asistiendo al fracaso de una política forestal que, durante demasiado tiempo, no ha respondido a la realidad diversa, compleja y cambiante de los montes españoles», denuncia COSE en su manifiesto.

Mientras el territorio evolucionaba, la política forestal permanecía prácticamente inmóvil. Mientras los bosques crecían y acumulaban combustible, la gestión forestal desaparecía de las prioridades públicas, según la organización.

28 millones de hectáreas forestales

España posee hoy la mayor superficie forestal de su historia: más de 28 millones de hectáreas, que ocupan el 56% del territorio nacional, según los datos que maneja COSE.

El 72% de esa superficie pertenece a propietarios forestales privados, que cada año generan alrededor de 46 millones de metros cúbicos de biomasa, de los que solo se aprovecha una parte.

Millones de toneladas permanecen acumuladas en el territorio, convirtiéndose en el combustible que alimenta incendios cada vez más rápidos e intensos —este año, los fuegos ya han calcinado más de 108.000 hectáreas en España— y, en demasiadas ocasiones, fuera de la capacidad de extinción.

Más allá del cambio climático

El cambio climático está agravando la situación, reconoce COSE, aunque incide en que por sí solo no explica la magnitud de los incendios que vive España. Los grandes incendios, sostiene la confederación, encuentran el escenario perfecto cuando el territorio deja de gestionarse. Y ese escenario no es fruto del azar.

Es la consecuencia de décadas de abandono, de falta de incentivos, de una rentabilidad insuficiente, de una burocracia excesiva y de la ausencia de una estrategia forestal estable, coincidiendo con lo que ya alertan otros informes sobre la nueva era de los megaincendios en España.

Un amplio consenso científico

Hoy existe un amplio consenso científico, técnico y profesional sobre las causas de los grandes incendios forestales, asegura COSE, que cita a propietarios, gestores, universidades y servicios de extinción.

Todos ellos coinciden en un mismo diagnóstico: la acumulación continuada de combustible, unida a fenómenos meteorológicos extremos, genera incendios de comportamiento cada vez más violento. «Los propietarios forestales privados gestionamos la mayor infraestructura natural de España», remarca la confederación en su manifiesto.

Veinte millones de hectáreas cuidadas

«Somos quienes cuidamos más de 20 millones de hectáreas forestales, quienes invertimos en su conservación y quienes planificamos los tratamientos selvícolas», señalan desde COSE.

«Conocemos el territorio porque vivimos en él. Sabemos cómo prevenir los incendios porque trabajamos en el monte durante todo el año», añaden desde la confederación. España necesita excelentes medios de extinción, remarca la organización, pero necesita, sobre todo, menos incendios imposibles de extinguir.

Seis compromisos para un Pacto de Estado

Por ello, COSE reclama la aprobación urgente de un Pacto de Estado por los Bosques que reconozca la gestión forestal sostenible como una prioridad estratégica para España.

Ese pacto debe sustentarse, al menos, sobre seis compromisos, según detalla la confederación en su manifiesto:

Reconocer la gestión forestal sostenible como una actividad de interés general, imprescindible para proteger la vida de las personas y adaptar los bosques al cambio climático. Aprobar una fiscalidad forestal específica que incentive la inversión en prevención y reconozca la figura del selvicultor activo —el sector, junto a Greenpeace y WWF, ya ha elaborado una propuesta técnica completa para mejorar esa fiscalidad—. Implantar mecanismos permanentes de compensación por los servicios ecosistémicos, remunerando la captura de carbono, la regulación del agua o la reducción del riesgo de incendios. Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos que retrasan las actuaciones selvícolas esenciales para la prevención. Impulsar la movilización sostenible de la biomasa y la agrupación y profesionalización de los propietarios forestales. Desarrollar una planificación territorial frente a los grandes incendios, con financiación estable y plurianual.

«No pedimos privilegios»

«No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado trate los bosques con la misma importancia estratégica con la que protege cualquier otra infraestructura esencial del país», subraya COSE.

«Cada euro invertido en gestión forestal evita pérdidas ambientales, económicas y sociales muy superiores», insiste la confederación, y cada hectárea gestionada reduce el riesgo de que el próximo incendio sea incontrolable. Cada propietario que abandona su monte, advierte la organización, representa una oportunidad perdida para prevenir la siguiente tragedia.

Sin selvicultores no habrá gestión

«Sin selvicultores no habrá gestión forestal, y gestionar los bosques ya no es únicamente una política ambiental. Es una política de seguridad, de adaptación climática y de coherencia territorial», sentencia COSE.

«Los incendios forestales ya no son el principal problema de nuestros bosques. Son la consecuencia visible de la ausencia de una política forestal a la altura de los desafíos del siglo XXI», concluye el manifiesto. «Los bosques no pueden esperar más. España tampoco», zanja la confederación en las últimas líneas de su texto.

¿Quiénes componen es COSE?

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) es una entidad de ámbito nacional, sin ánimo de lucro e independiente. Fundada en 1987, aglutina a los propietarios de montes privados —el 72% de la superficie forestal española— a través de las asociaciones forestales autonómicas.

La organización actúa como interlocutor ante las administraciones públicas, canalizando iniciativas y propuestas, vertebrando el territorio e influyendo en las decisiones políticas y legislativas en materia forestal a nivel nacional y europeo.

Su fin es promover el desarrollo sostenible de los ecosistemas forestales, evitar el abandono de los montes y desarrollar proyectos que pongan en valor los recursos naturales, además de prevenir la contaminación y fomentar la participación social en la defensa del medio natural y la biodiversidad.