La empresa de las hijas de Zapatero mejora ingresos y beneficios en 2025: factura 570.000 € y gana 157.000 €

Whathefav, la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, implicada en el caso de Plus Ultra por cobrar comisiones del pagador de Zapatero, Julio Martínez, mejoró ingresos y beneficios en 2025. La empresa de Alba y Laura Rodríguez sigue como un cohete y el año pasado facturó 570.000 euros, frente a los 471.000 del año 2024, y registró unos beneficios de 157.000 euros -125.000 euros en 2024-.

Esto significa que la empresa de las hijas de Zapatero mejoró su beneficio en 2025 en más de un 25%, mientras que los ingresos aumentaron en un 21%.

El patrimonio de la empresa Whathefav también ha mejorado en 2025, al pasar de 179.000 euros a 207.000 euros.

La empresa de las hijas de Zapatero está investigada dentro del caso Plus Ultra por recibir pagos de la empresa de Julio Martínez, pagador del ex presidente del Gobierno. En su reciente declaración ante el juez en la Audiencia Nacional, Martínez aseguró que pagó a las hijas de Zapatero incluso sin hacer ningún trabajo.

Tras la declaración de Martínez y del propio Zapatero, la imputación de las hijas del ex presidente del Gobierno se da por segura.

Según el auto del juez José Luis Calama, las hijas de Zapatero recibieron en esa sociedad hasta un millón de euros de la trama, acusada de tráfico de influencias por el magistrado, entre otros delitos.

El juez explica en el auto el origen de esos fondos: 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva —una sociedad sin apenas actividad real, controlada por dos ciudadanos venezolanos—, 239.755 euros de Análisis Relevante —la consultora vinculada a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente—, 171.727 euros de Gate Center y otros 12.297 euros de Thinking Heads.

El juez de la Audiencia Nacional describe a la empresa de las hijas de Zapatero como una sociedad «finalista» que «no desarrolla una actividad empresarial ordinaria», sino que habría servido como «centro de redistribución de flujos financieros» hacia el entorno del ex presidente del Gobierno.

Según el magistrado, Whathefav emitía facturas genéricas por «servicios de agencia» sin detallar las prestaciones y cobraba cifras que el juez considera infladas e «incoherentes con una lógica empresarial ordinaria».

Además, el juez relata como una parte de ese dinero acabó en las cuentas personales de las hijas de Zapatero. El auto acredita que sus cuentas personales recibieron 447.095 euros procedentes de Whathefav: Laura Rodríguez Espinosa recibió 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y su hermana Alba recibió 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

En ambas cuentas, subraya el magistrado, figuraba como autorizado el propio Zapatero, un dato que a su juicio «refuerza la conexión operativa» dentro del entramado.