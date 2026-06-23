Las hijas de Zapatero ingresaron cerca de un millón de euros de la trama de Plus Ultra a través de su empresa

La sociedad de las hijas del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero se habría convertido en uno de los principales receptores del dinero que movía la presunta trama del caso Plus Ultra. Según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Whathefav —la agencia de comunicación administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa— pudo ingresar hasta un millón de euros procedentes de la red que el magistrado considera dedicada al tráfico de influencias.

El instructor desglosa en su resolución el origen de esos fondos: 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva —una sociedad sin apenas actividad real, controlada por dos ciudadanos venezolanos—, 239.755 euros de Análisis Relevante —la consultora vinculada a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente—, 171.727 euros de Gate Center y otros 12.297 euros de Thinking Heads.

Calama describe a Whathefav como una sociedad «finalista» que «no desarrolla una actividad empresarial ordinaria», sino que habría servido como «centro de redistribución de flujos financieros» hacia el entorno de Zapatero. La empresa, sostiene el auto, emitía facturas genéricas por «servicios de agencia» sin detallar las prestaciones y cobraba cifras que el juez considera infladas e «incoherentes con una lógica empresarial ordinaria».

Una parte de ese dinero terminó directamente en los bolsillos de las hijas del ex presidente. El auto acredita que sus cuentas personales recibieron 447.095 euros procedentes de Whathefav: 247.191 euros Laura Rodríguez Espinosa, entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y 199.904 euros Alba Rodríguez Espinosa, entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas, subraya el magistrado, figuraba como autorizado el propio José Luis Rodríguez Zapatero, un dato que a su juicio «refuerza la conexión operativa» dentro del entramado.