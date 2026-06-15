Atrocidad infantil en Mallorca: abusa del hermano de su amigo tras mandarle mensajes amenazantes: “Esta noche vas a ser mío”

Un escalofriante caso de depredación sexual infantil llega este lunes a la Audiencia Provincial de Palma. Un hombre se enfrenta a nueve años de cárcel por presuntamente abusar del hermano menor de su amigo en su casa del municipio de Consell, en Mallorca.

Los acontecimientos se remontan al 31 de agosto del año 2022. En aquella época, el encausado mantenía un estrecho vínculo de amistad tanto con el hermano mayor de la víctima como con la cuñada de esta. Aprovechando dicha relación de confianza, el individuo invitó al niño, de 13 años, a quedarse a dormir en su vivienda particular esa misma noche, un ofrecimiento que no levantó sospechas iniciales en el entorno del pequeño.

No obstante, la estrategia de captación del procesado comenzó incluso antes de que la víctima llegara al inmueble. El hombre envió al menor una serie de mensajes de texto de carácter explícito e intimidatorio. En las comunicaciones constaban frases literales como «esta noche vas a ser mío», «te voy a echar de menos» o «no te vayas con tu madre». Pese a la gravedad de las insinuaciones, el niño no les otorgó mayor importancia en un primer momento, dada la normalidad con la que se relacionaba con el entorno de su hermano.

La situación se tornó crítica una vez que ambos se encontraban dentro de la casa. El afectado se dirigió al cuarto de baño con la intención de ducharse, momento que el agresor aprovechó para irrumpir en la estancia hasta en tres ocasiones distintas con el único objetivo de mirarlo.

La agresión sexual se consumó más tarde, cuando ambos se dispusieron a pernoctar en la misma cama. Según detalla el Ministerio Público, el hombre se aproximó a la víctima por detrás de forma reiterada. En uno de esos acercamientos forzosos, lo agarró fuertemente de la cintura para obligarlo a mantener un contacto físico íntimo. Instantes después, el encausado introdujo la mano por debajo de la vestimenta del niño y le tocó los genitales sin su consentimiento.

Asustado y en un evidente estado de shock ante la vulneración de su intimidad, el menor logró reaccionar y levantarse del lecho. Con el fin de desvincularse de su agresor, se refugió en la cocina simulando que bebía agua y, posteriormente, se sentó en el salón a ver la televisión. Sin embargo, su verdadero propósito era pedir auxilio de forma discreta: el niño telefoneó a una familiar directa implorándole que acudiera a recogerlo de inmediato, manifestando el profundo miedo que sentía.

Como consecuencia directa de este traumático episodio, la víctima padece en la actualidad un grave malestar emocional que afecta a su bienestar psicológico.

Además de la pena principal de nueve años de privación de libertad, la Fiscalía balear solicita para el procesado la imposición de una orden de alejamiento que le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros del afectado. Asimismo, el Ministerio Fiscal reclama el pago de una indemnización por valor de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales ocasionados.