Piden 15 años de cárcel por violar a su hija de tres años y contagiarle una enfermedad venérea en Mallorca

Violó a su hija, de tan sólo 3 años y le contagió una enfermedad venérea de la que era plenamente consciente que tenía. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará a partir de este lunes a un acusado de agredir sexualmente a una de sus hijas, de tres años de edad, y contagiarle una enfermedad venérea en la capital balear. A consecuencia de ello, la niña tuvo que recibir un tratamiento médico durante semanas por esta infección. El acusado se enfrenta a una petición de 15 años de prisión.

Los hechos, según el relato presentando en su escrito de conclusiones por el Ministerio Fiscal, tuvo lugar en octubre del año 2022. El acusado mantuvo algún tipo de contacto sexual con su hija de tres años aprovechando la ascendencia que tenía sobre ella y la posibilidad de estar a solas en el domicilio familiar. Del mismo modo, el padre, aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con la menor y de su ascendencia como progenitor, la violó y la sometió a tocamientos de carácter sexual.

Como consecuencia, le contagió de una enfermedad venérea provocada por una bacteria que ya era consciente que sufría. La pequeña tuvo que ser atendida en un centro médico y tuvo que ser tratada con antibióticos durante varias semanas, según refleja el ministerio público.

En noviembre de 2022 un juzgado le impuso una orden de alejamiento y la prohibió comunicarse con ninguna de sus hijas, cuya custodia recayó de forma exclusiva en la madre. Desde ese mismo instante, el magistrado suspendió cualquier tipo de régimen de visitas o contacto a favor del acusado.

El Misterio Fiscal, con contundencia y dureza en su escrito, le imputa al acusado -un delincuente con antecedentes previos- los delitos de agresión sexual y lesiones. De hecho, además de la pena de prisión de 15 años, también solicita que el cumplimiento posterior de otros 10 años de libertad vigilada y una orden de alejamiento de la víctima durante dos décadas.